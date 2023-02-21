Шеф свердловской полиции создал авиаподразделение для помощи ФСБ и Минобороны

Новый отдел будет работать с беспилотниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство свердловского ГУ МВД создало подразделение по работе с беспилотниками, призванное бороться с преступностью и помогать коллегам из других силовых ведомств, в том числе из ФСБ и Минобороны. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В структуре центрального аппарата ГУ МВД по Свердловской области в соответствии с приказом начальника главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова создано новое высокотехнологичное авиаподразделение», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что сотрудники будут работать с беспилотниками не только для помощи полицейским. Предполагается взаимодействие с Росгвардией, ФСО, ФСБ, Минобороны.

Кроме этого, сотрудники будут с помощью беспилотников искать пропавших свердловчан. Новые технологии пригодятся и при противодействии терроризму.

Свердловский главк объявил набор специалистов в новое подразделение. Число сотрудников, которое необходимо набрать для функционирования отдела, не называется. Всех желающих перейти на новое место службы призывают обращаться по официальным телефонам областной полиции 358-85-76.