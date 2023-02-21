21 февраля 2023

Шеф свердловской полиции создал авиаподразделение для помощи ФСБ и Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Новый отдел будет работать с беспилотниками Фото:

Руководство свердловского ГУ МВД создало подразделение по работе с беспилотниками, призванное бороться с преступностью и помогать коллегам из других силовых ведомств, в том числе из ФСБ и Минобороны. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В структуре центрального аппарата ГУ МВД по Свердловской области в соответствии с приказом начальника главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова создано новое высокотехнологичное авиаподразделение», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что сотрудники будут работать с беспилотниками не только для помощи полицейским. Предполагается взаимодействие с Росгвардией, ФСО, ФСБ, Минобороны.

Кроме этого, сотрудники будут с помощью беспилотников искать пропавших свердловчан. Новые технологии пригодятся и при противодействии терроризму.

Свердловский главк объявил набор специалистов в новое подразделение. Число сотрудников, которое необходимо набрать для функционирования отдела, не называется. Всех желающих перейти на новое место службы призывают обращаться по официальным телефонам областной полиции 358-85-76.

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Руководство свердловского ГУ МВД создало подразделение по работе с беспилотниками, призванное бороться с преступностью и помогать коллегам из других силовых ведомств, в том числе из ФСБ и Минобороны. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В структуре центрального аппарата ГУ МВД по Свердловской области в соответствии с приказом начальника главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова создано новое высокотехнологичное авиаподразделение», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что сотрудники будут работать с беспилотниками не только для помощи полицейским. Предполагается взаимодействие с Росгвардией, ФСО, ФСБ, Минобороны. Кроме этого, сотрудники будут с помощью беспилотников искать пропавших свердловчан. Новые технологии пригодятся и при противодействии терроризму. Свердловский главк объявил набор специалистов в новое подразделение. Число сотрудников, которое необходимо набрать для функционирования отдела, не называется. Всех желающих перейти на новое место службы призывают обращаться по официальным телефонам областной полиции 358-85-76.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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