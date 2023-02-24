24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Челябинске забронировали почти все коттеджи до июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
В феврале активно бронируют даты на выпускные школ и ВУЗов Фото:

В Челябинске к маю практически не останется коттеджей, свободных для аренды летом. Об этом URA.RU рассказали владельцы коттеджей и загородных комплексов.

«В июне свободных коттеджей на выходные не осталось. На сегодняшний день забронировано в районе 20% дат всего летнего сезона. Активно бронируют даты в будни и выходные с 25 июня до 15 июля. Это объясняется выпускными в школах и ВУЗах. Анализируя прошлый год, к маю даже в будни останется мало свободных дат», — отметила URA.RU владелица загородного комплекса «У татарина» Динара Абдулфаизова.

Владелица коттеджа «Деревенский причал» в Кременкуле также отметила, что раннее бронирование завершается к маю. Сейчас, по словам женщины, наблюдается высокий спрос на июль. В усадьбе «Малиновый лес» под Челябинском добавили, что коттеджи на летние даты еще не бронировали.

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В Челябинске к маю практически не останется коттеджей, свободных для аренды летом. Об этом URA.RU рассказали владельцы коттеджей и загородных комплексов. «В июне свободных коттеджей на выходные не осталось. На сегодняшний день забронировано в районе 20% дат всего летнего сезона. Активно бронируют даты в будни и выходные с 25 июня до 15 июля. Это объясняется выпускными в школах и ВУЗах. Анализируя прошлый год, к маю даже в будни останется мало свободных дат», — отметила URA.RU владелица загородного комплекса «У татарина» Динара Абдулфаизова. Владелица коттеджа «Деревенский причал» в Кременкуле также отметила, что раннее бронирование завершается к маю. Сейчас, по словам женщины, наблюдается высокий спрос на июль. В усадьбе «Малиновый лес» под Челябинском добавили, что коттеджи на летние даты еще не бронировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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