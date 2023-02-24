В Челябинске забронировали почти все коттеджи до июля

В феврале активно бронируют даты на выпускные школ и ВУЗов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске к маю практически не останется коттеджей, свободных для аренды летом. Об этом URA.RU рассказали владельцы коттеджей и загородных комплексов.

«В июне свободных коттеджей на выходные не осталось. На сегодняшний день забронировано в районе 20% дат всего летнего сезона. Активно бронируют даты в будни и выходные с 25 июня до 15 июля. Это объясняется выпускными в школах и ВУЗах. Анализируя прошлый год, к маю даже в будни останется мало свободных дат», — отметила URA.RU владелица загородного комплекса «У татарина» Динара Абдулфаизова.

Владелица коттеджа «Деревенский причал» в Кременкуле также отметила, что раннее бронирование завершается к маю. Сейчас, по словам женщины, наблюдается высокий спрос на июль. В усадьбе «Малиновый лес» под Челябинском добавили, что коттеджи на летние даты еще не бронировали.