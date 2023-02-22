От Пентагона потребовали отчитаться в расходах по Украине из-за коррупции

Конгресс США потребовал от Пентагона отчета по военной помощи Украине из-за коррупции

23 февраля 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

В Конгрессе США затребовали от Пентагона отчет о военной помощи Киеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Конгрессе США затребовали от Пентагона отчет о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных Украине в качестве военной помощи. Согласно сообщению официальных лиц, данное требование было выдвинуто из опасений различного рода растрат, в том числе коррупции. Заявление комитета по надзору Палаты представителей Конгресса опубликовано на сайте комитета. «Комитет по надзору и ответственности проводит проверку обеспеченной налоговыми поступлениями помощи Украине. С начала вторжения России в Украину почти год назад конгресс предоставил более 113 миллиардов долларов на поставки оборонной, гуманитарной, экономической и административной помощи», — говорится в заявлении главы комитета по надзору Джеймса Комера, опубликованном на сайте . Джеймс Комер заявил, что отчет нужен для того, чтобы снизить риск растрат, мошенничества и злоупотреблений. Для этого Пентагон и Агентство по международному развитию должны предоставить «документы и информацию для понимания того, как ведомства осуществляют надзор над этими средствами». Ранее URA.RU рассказало, что Вашингтон неоднократно направлял Киеву военную помощь. 20 февраля в Белом Доме принято решение выделить Украине очередной пакет в 460 миллионов долларов.

В Конгрессе США затребовали от Пентагона отчет о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных Украине в качестве военной помощи. Согласно сообщению официальных лиц, данное требование было выдвинуто из опасений различного рода растрат, в том числе коррупции. Заявление комитета по надзору Палаты представителей Конгресса опубликовано на сайте комитета. «Комитет по надзору и ответственности проводит проверку обеспеченной налоговыми поступлениями помощи Украине. С начала вторжения России в Украину почти год назад конгресс предоставил более 113 миллиардов долларов на поставки оборонной, гуманитарной, экономической и административной помощи», — говорится в заявлении главы комитета по надзору Джеймса Комера, опубликованном на сайте. Джеймс Комер заявил, что отчет нужен для того, чтобы снизить риск растрат, мошенничества и злоупотреблений. Для этого Пентагон и Агентство по международному развитию должны предоставить «документы и информацию для понимания того, как ведомства осуществляют надзор над этими средствами». Ранее URA.RU рассказало, что Вашингтон неоднократно направлял Киеву военную помощь. 20 февраля в Белом Доме принято решение выделить Украине очередной пакет в 460 миллионов долларов.