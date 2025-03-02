Активы россиян за рубежом заблокированы уже три года: что дальше

С момента блокировки активов российских инвесторов в Европейском Союзе прошло три года, и этот срок совпадает с истечением исковой давности по российским законам. В конце февраля — начале марта 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream разорвали отношения с Национальным расчетным депозитарием (НРД), что стало началом блокировки активов. С тех пор российские инвесторы пытаются вернуть свои средства. Перспективы разблокировки активов — а материале URA.RU.
Подача исков, что с ними будет
Для подачи исков важно не пропустить сроки исковой давности, которые в России составляют три года с момента, когда истец узнал о нарушении своих прав. Однако остается открытым вопрос о том, с какой даты следует отсчитывать этот срок. Некоторые эксперты считают, что отсчет следует начинать с момента фактической блокировки счетов НРД, в то время как другие указывают на дату введения санкций.
«Пока российские суды не исследовали подобные вопросы, так как основная волна исков против иностранных депозитариев прошла в 2023 году, то есть объективно до истечения срока исковой давности», — заявил адвокат Арам Григорян РБК.
Можно ли подать заявку регуляторам ЕС
Что касается подачи заявлений в регуляторы ЕС, то индивидуальные обращения российских инвесторов не подлежат срокам исковой давности. Заявления, которые подаются в Казначейство Бельгии и Министерство финансов Люксембурга являются административными и осуществляются в соответствии с регламентом Европейского Союза № 269/2014. Однако, учитывая длительные сроки рассмотрения заявок, рекомендуется подавать их как можно скорее.
Согласно наблюдениям соруководителя практики финансового права и рынков капитала Delcredere Евгения Коновалова, Казначейство Бельгии стало быстрее рассматривать заявления на разблокировку активов и чаще выдавать лицензии, особенно для частных инвесторов. В то же время, Минфин Люксембурга проявляет осторожность и неохотно выдает лицензии.
Какую заявку выбрать коллективную или индивидуальную
Инвесторы также могут объединяться в группы для подачи коллективных заявок, однако этот процесс может занять больше времени, и шансы на успех ниже.
Бельгийское Казначейство отказывается ускорять процесс выдачи лицензий по коллективным заявкам для российских резидентов. Среди основных причин такого поведения: нежелание разблокировать большие объемы активов, принадлежащих россиянам без европейского паспорта или ВНЖ, и из-за отсутствия у многих российских профучастников счетов в ЕС.
Ситуация с коллективными заявлениями регулярно меняется. И в в некоторых случаях участие в коллективной заявке может стать положительным фактором при рассмотрении уполномоченным органом.
По мнению экспертов, наиболее эффективной стратегией является подача индивидуального заявления с присоединением к коллективной заявке. Ведь в случае выдачи коллективного разрешения ранее индивидуального, инвестор имеет право воспользоваться первым из них.
Что осложнит разблокировку активов в 2025 году
Для разблокировки активов в 2025 году необходимо будет получить лицензию от американского регулятора OFAC в дополнение к бельгийской лицензии, что осложнит процесс. Вопрос о готовности регулятора США и Офиса по финансовым санкциям (OFSI) Великобритании к выдаче лицензий для разблокировки средств пока остается открытым.
Несмотря на все трудности, эксперты ожидают, что в 2025 году количество одобренных лицензий со стороны европейских регуляторов, особенно Казначейства Бельгии, увеличится. «Тем не менее, в 2025 году следует ожидать большего количества одобренных лицензий со стороны европейских регуляторов, и прежде всего Казначейства Бельгии», — заявил Григорян.
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