Бастрыкин: украинские спецслужбы завербовали более 560 россиян для исполнения терактов

СКР в 2024 году расследовал дела о терроризме в отношении 564 человек
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Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы обманывают людей и обещают небольшое вознаграждение за теракт
Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы обманывают людей и обещают небольшое вознаграждение за теракт Фото:

Более 560 граждан предстали перед российским судом по уголовным делам о терактах в 2024 году, их всех завербовали украинские спецслужбы. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

«За прошлый год нашими следователями расследовано 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 564 лиц. Подтвердилась информация, что украинские спецслужбы вводили людей в заблуждение, обещали небольшое вознаграждение, а те совершали особо тяжкие преступления», — заявил Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

Кроме того, он отметил, что в ряде российских регионов задержаны лица, умышленно повреждавшие транспортную инфраструктуру и другие объекты. Глава СК подчеркнул, что наказание за теракт будут нести именно его исполнители, а сроки за диверсии в РФ очень длинные. 

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Более 560 граждан предстали перед российским судом по уголовным делам о терактах в 2024 году, их всех завербовали украинские спецслужбы. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. «За прошлый год нашими следователями расследовано 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 564 лиц. Подтвердилась информация, что украинские спецслужбы вводили людей в заблуждение, обещали небольшое вознаграждение, а те совершали особо тяжкие преступления», — заявил Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС. Кроме того, он отметил, что в ряде российских регионов задержаны лица, умышленно повреждавшие транспортную инфраструктуру и другие объекты. Глава СК подчеркнул, что наказание за теракт будут нести именно его исполнители, а сроки за диверсии в РФ очень длинные. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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