Бастрыкин: украинские спецслужбы завербовали более 560 россиян для исполнения терактов

Более 560 граждан предстали перед российским судом по уголовным делам о терактах в 2024 году, их всех завербовали украинские спецслужбы. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
«За прошлый год нашими следователями расследовано 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 564 лиц. Подтвердилась информация, что украинские спецслужбы вводили людей в заблуждение, обещали небольшое вознаграждение, а те совершали особо тяжкие преступления», — заявил Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.
Кроме того, он отметил, что в ряде российских регионов задержаны лица, умышленно повреждавшие транспортную инфраструктуру и другие объекты. Глава СК подчеркнул, что наказание за теракт будут нести именно его исполнители, а сроки за диверсии в РФ очень длинные.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.