Будущие штурманы вышли на лыжный марш в Челябинске

Челябинские курсанты-штурманы филиала Военно-воздушной академии вышли на лыжный марш в честь Дня защитника отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
«Будущие штурманы и офицеры боевого управления несмотря на сильный снегопад преодолели 10 километров на лыжах. Маршрут был проложен по пересеченной местности, включая подъемы и крутые спуски», — сообщили в ЦВО.
Там добавили, что мероприятие было посвящено поддержке военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Курсанты также возложили цветы к мемориалам «Выпускникам училища, погибшим за Родину» и стеле «Герои-выпускники ЧВВАКУШ» на территории училища.
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