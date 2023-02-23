23 февраля 2023
22 февраля 2023

Будущие штурманы вышли на лыжный марш в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Курсанты преодолели 10 км на лыжах Фото:

Челябинские курсанты-штурманы филиала Военно-воздушной академии вышли на лыжный марш в честь Дня защитника отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Будущие штурманы и офицеры боевого управления несмотря на сильный снегопад преодолели 10 километров на лыжах. Маршрут был проложен по пересеченной местности, включая подъемы и крутые спуски», — сообщили в ЦВО.

Там добавили, что мероприятие было посвящено поддержке военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Курсанты также возложили цветы к мемориалам «Выпускникам училища, погибшим за Родину» и стеле «Герои-выпускники ЧВВАКУШ» на территории училища.

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Челябинские курсанты-штурманы филиала Военно-воздушной академии вышли на лыжный марш в честь Дня защитника отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Будущие штурманы и офицеры боевого управления несмотря на сильный снегопад преодолели 10 километров на лыжах. Маршрут был проложен по пересеченной местности, включая подъемы и крутые спуски», — сообщили в ЦВО. Там добавили, что мероприятие было посвящено поддержке военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Курсанты также возложили цветы к мемориалам «Выпускникам училища, погибшим за Родину» и стеле «Герои-выпускники ЧВВАКУШ» на территории училища.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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