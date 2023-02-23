Будущие штурманы вышли на лыжный марш в Челябинске

24 февраля 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Курсанты преодолели 10 км на лыжах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинские курсанты-штурманы филиала Военно-воздушной академии вышли на лыжный марш в честь Дня защитника отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Будущие штурманы и офицеры боевого управления несмотря на сильный снегопад преодолели 10 километров на лыжах. Маршрут был проложен по пересеченной местности, включая подъемы и крутые спуски», — сообщили в ЦВО. Там добавили, что мероприятие было посвящено поддержке военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Курсанты также возложили цветы к мемориалам «Выпускникам училища, погибшим за Родину» и стеле «Герои-выпускники ЧВВАКУШ» на территории училища.

Челябинские курсанты-штурманы филиала Военно-воздушной академии вышли на лыжный марш в честь Дня защитника отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Будущие штурманы и офицеры боевого управления несмотря на сильный снегопад преодолели 10 километров на лыжах. Маршрут был проложен по пересеченной местности, включая подъемы и крутые спуски», — сообщили в ЦВО. Там добавили, что мероприятие было посвящено поддержке военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Курсанты также возложили цветы к мемориалам «Выпускникам училища, погибшим за Родину» и стеле «Герои-выпускники ЧВВАКУШ» на территории училища.