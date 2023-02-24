24 февраля 2023
23 февраля 2023

Челябинская полиция задержала пенсионера, который сообщил о минировании школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сообщил о взрывном устройстве из хулиганских побуждений Фото:

Полиция в Сатке (Челябинская область) задержала 65-летнего местного жителя, который по телефону оставил ложное сообщение о минировании школы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый местный житель 1957 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения совершил звонок из хулиганских побуждений», — уточнили в полицейском главке.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Мотивы преступления не называются.

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Полиция в Сатке (Челябинская область) задержала 65-летнего местного жителя, который по телефону оставил ложное сообщение о минировании школы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. «Установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый местный житель 1957 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения совершил звонок из хулиганских побуждений», — уточнили в полицейском главке. В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Мотивы преступления не называются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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