Челябинская полиция задержала пенсионера, который сообщил о минировании школы

Мужчина сообщил о взрывном устройстве из хулиганских побуждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция в Сатке (Челябинская область) задержала 65-летнего местного жителя, который по телефону оставил ложное сообщение о минировании школы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

«Установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый местный житель 1957 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения совершил звонок из хулиганских побуждений», — уточнили в полицейском главке.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Мотивы преступления не называются.