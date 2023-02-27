Жуткая выставка с потрохами из Ельцин Центра отправилась на гастроли

Выставка с потрохами из Ельцин Центра отправилась на гастроли в Башкирию

Выставку критиковал режиссер Никита Михалков Фото: telegram-канал Ельцин Центра

Выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля» уральской художницы Алисы Горшениной, которую ранее судили за дискредитацию армии РФ, решили показать за пределами Свердловской области. Выпотрошенные чучела и сшитые органы человека покажут в Уфе. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

«Один из успешных проектов арт-галереи Ельцин Центра отправился на гастроли. 2 марта в Уфе откроется выставка Алисы Горшениной „Пугало стояло посреди вспаханного поля“», — пояснили в пресс-службе ЕЦ. Также там напомнили, что куратором этой выставки был экс-директор галерей Ельцин Центра Илья Шипиловских.

Выставка пройдет в Уфе со 2 марта по 4 мая. «Причудливое переплетение внутренних органов, живущий своей жизнью рот, глаза, превращающиеся в перья. Такова анатомия работ художницы», — поясняют представители музея современного искусства ZAMAN, где и будет представлена экспозиция.

Летом 2022 года арт-галерея Ельцин Центра представила выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля» от Алисы Горшениной. Режиссер Никита Михалков раскритиковал центр за данную экспозицию. Саму художницу в прошлом году также осудили по статье о дискредитации Вооруженных сил России, ей выписали штраф на 35 тысяч рублей.