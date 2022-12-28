Ельцин Центр покидает один из руководителей

Директор арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских покидает свой пост

29 декабря 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Шипиловских будет заниматься выставками и онлайн-консультациями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Директор арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских покидает свой пост. В его планах работать в качестве независимого куратора и консультанта. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Завтра последний рабочий день в Ельцин Центре. Идти на новую постоянную работу пока не хочется. И потому что в галерее было сделано так много, что нужно это осмыслить, и потому что пока мне сложно себе объяснить, куда вообще устраиваться сейчас и зачем», — заявил Шипиловских. По его словам, он будет «двигаться в режиме независимого куратора» и заниматься онлайн-консультациями. «Могу проконсультировать по организации временных выставок или постоянных музейных экспозиций, вопросам коллекционирования современного искусства, составлению портфолио художника или куратора, подготовке кураторского проекта или исследования», — пояснил экс-директор арт-галереи. Также он сообщил, что сейчас занимается тремя выставками, которые пройдут в первом полугодии 2023 года. «Возвращаясь к работе в Ельцин Центре — я очень благодарен судьбе и некоторым конкретным людям за эти увлекательные шесть лет. Я многое узнал, познакомился с выдающимися людьми», — сказал Шипиловских и признался, что ему тяжело расставаться с командой ЕЦ.

Директор арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских покидает свой пост. В его планах работать в качестве независимого куратора и консультанта. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Завтра последний рабочий день в Ельцин Центре. Идти на новую постоянную работу пока не хочется. И потому что в галерее было сделано так много, что нужно это осмыслить, и потому что пока мне сложно себе объяснить, куда вообще устраиваться сейчас и зачем», — заявил Шипиловских. По его словам, он будет «двигаться в режиме независимого куратора» и заниматься онлайн-консультациями. «Могу проконсультировать по организации временных выставок или постоянных музейных экспозиций, вопросам коллекционирования современного искусства, составлению портфолио художника или куратора, подготовке кураторского проекта или исследования», — пояснил экс-директор арт-галереи. Также он сообщил, что сейчас занимается тремя выставками, которые пройдут в первом полугодии 2023 года. «Возвращаясь к работе в Ельцин Центре — я очень благодарен судьбе и некоторым конкретным людям за эти увлекательные шесть лет. Я многое узнал, познакомился с выдающимися людьми», — сказал Шипиловских и признался, что ему тяжело расставаться с командой ЕЦ.