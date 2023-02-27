Пермяки пожаловались на сильный запах газа в городе

27 февраля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Жители второй день замечают запах газа в разных районах Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки в соцсетях жалуются, что в Перми стоит резкий запах газа. Пост появился в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Многие в комментариях подтвердили, что почувствовали странных запах. «В Балатовском лесу резкий запах неизвестного газа. Тянет с Ипподрома. Люди стараются уходить из леса во избежание отравления. Кто в курсе, что происходит?», — написал автор поста. Пермяки в комментариях пишут, что почувствовали резкий запах в районе улицы Мира около 14:00. Некоторые предположили, что ветер дует со стороны ПНОСа, поэтому ничего необычного в этом нет. Кроме Индустриального района о запахе пишут и жители Мотовилихи, а также центра города. В МЧС Прикамья сообщили, что сообщений об этом не поступало. Как сообщили 59.RU со ссылкой на краевой Роспотребнадзор, лаборатория выехала замерять пробы воздуха в районе жилой застройки. О результатах ведомство сообщит позднее.

Пермяки в соцсетях жалуются, что в Перми стоит резкий запах газа. Пост появился в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Многие в комментариях подтвердили, что почувствовали странных запах. «В Балатовском лесу резкий запах неизвестного газа. Тянет с Ипподрома. Люди стараются уходить из леса во избежание отравления. Кто в курсе, что происходит?», — написал автор поста. Пермяки в комментариях пишут, что почувствовали резкий запах в районе улицы Мира около 14:00. Некоторые предположили, что ветер дует со стороны ПНОСа, поэтому ничего необычного в этом нет. Кроме Индустриального района о запахе пишут и жители Мотовилихи, а также центра города. В МЧС Прикамья сообщили, что сообщений об этом не поступало. Как сообщили 59.RU со ссылкой на краевой Роспотребнадзор, лаборатория выехала замерять пробы воздуха в районе жилой застройки. О результатах ведомство сообщит позднее.