Объявление воздушной тревоги в эфире телеканалов и радиостанций 28 февраля является результатом хакерской атаки. Об этом сообщили в МЧС России.
«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — написали в МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно, что В Москве, Подмосковье и Петербурге по радио и телевидению была объявлена воздушная тревога. Сообщение продлилось в эфире 10 минут, сообщили в СМИ.
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Объявление воздушной тревоги в эфире телеканалов и радиостанций 28 февраля является результатом хакерской атаки. Об этом сообщили в МЧС России. «В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — написали в МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что В Москве, Подмосковье и Петербурге по радио и телевидению была объявлена воздушная тревога. Сообщение продлилось в эфире 10 минут, сообщили в СМИ.