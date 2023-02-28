В МЧС России объяснили причину воздушной тревоги в РФ. Видео

МЧС России: воздушная тревога в РФ является результатом хакерской атаки
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Сообщения о воздушной тревоги являются ложными, сообщили в МЧС Фото:

Объявление воздушной тревоги в эфире телеканалов и радиостанций 28 февраля является результатом хакерской атаки. Об этом сообщили в МЧС России.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — написали в МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что В Москве, Подмосковье и Петербурге по радио и телевидению была объявлена воздушная тревога. Сообщение продлилось в эфире 10 минут, сообщили в СМИ.

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Объявление воздушной тревоги в эфире телеканалов и радиостанций 28 февраля является результатом хакерской атаки. Об этом сообщили в МЧС России. «В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — написали в МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что В Москве, Подмосковье и Петербурге по радио и телевидению была объявлена воздушная тревога. Сообщение продлилось в эфире 10 минут, сообщили в СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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