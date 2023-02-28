Глава Ханты-Мансийска отчитался о работе перед депутатами

Максим Ряшин ответил на основные вопросы депутатов Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин во время заседания совместной комиссии в городской думе отчитался перед депутатами о результатах деятельности администрации за 2022 год. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня в ходе заседания совместной комиссии в думе города представил отчет о деятельности Администрации Ханты-Мансийска за 2022 год, ответив на вопросы, поступившие от депутатов. Самой широкой из рассмотренных тем стал перечень приоритетных направлений в новой стратегии социально-экономического развития окружного центра до 2030 года», — сообщает Ряшин.

Помимо этого, в ходе заседания обсуждалось распределение бюджета города за прошлый год и планы по созданию бюджетной комиссии. Ряшин рассказал так же о результатах развития молодежного движения в городе и о реализации программы комплексного развития территорий.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель думы ХМАО Борис Хохряков выступил на городском собрании Ханты-Мансийска, где отметил достижения властей муниципалитета в строительстве жилья и новых учебных заведений. Он отметил, что муниципалитет занимает в Югре лидирующие позиции по объемам жилищного строительства и комфортной городской среды.