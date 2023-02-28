Глава Ханты-Мансийска отчитался о работе перед депутатами

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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин ответил на основные вопросы депутатов Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин во время заседания совместной комиссии в городской думе отчитался перед депутатами о результатах деятельности администрации за 2022 год. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня в ходе заседания совместной комиссии в думе города представил отчет о деятельности Администрации Ханты-Мансийска за 2022 год, ответив на вопросы, поступившие от депутатов. Самой широкой из рассмотренных тем стал перечень приоритетных направлений в новой стратегии социально-экономического развития окружного центра до 2030 года», — сообщает Ряшин.

Помимо этого, в ходе заседания обсуждалось распределение бюджета города за прошлый год и планы по созданию бюджетной комиссии. Ряшин рассказал так же о результатах развития молодежного движения в городе и о реализации программы комплексного развития территорий.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель думы ХМАО Борис Хохряков выступил на городском собрании Ханты-Мансийска, где отметил достижения властей муниципалитета в строительстве жилья и новых учебных заведений. Он отметил, что муниципалитет занимает в Югре лидирующие позиции по объемам жилищного строительства и комфортной городской среды.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин во время заседания совместной комиссии в городской думе отчитался перед депутатами о результатах деятельности администрации за 2022 год. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Сегодня в ходе заседания совместной комиссии в думе города представил отчет о деятельности Администрации Ханты-Мансийска за 2022 год, ответив на вопросы, поступившие от депутатов. Самой широкой из рассмотренных тем стал перечень приоритетных направлений в новой стратегии социально-экономического развития окружного центра до 2030 года», — сообщает Ряшин. Помимо этого, в ходе заседания обсуждалось распределение бюджета города за прошлый год и планы по созданию бюджетной комиссии. Ряшин рассказал так же о результатах развития молодежного движения в городе и о реализации программы комплексного развития территорий. Ранее URA.RU сообщало, что председатель думы ХМАО Борис Хохряков выступил на городском собрании Ханты-Мансийска, где отметил достижения властей муниципалитета в строительстве жилья и новых учебных заведений. Он отметил, что муниципалитет занимает в Югре лидирующие позиции по объемам жилищного строительства и комфортной городской среды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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