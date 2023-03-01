На 300-летие Пермь подарит Екатеринбургу богов

Экспозиция, посвященная деревянной храмовой скульптуре Пермского края, из фондов Пермской художественной галереи откроется в Екатеринбурге. С мая по август увидеть пермских деревянных богов можно будет в Музее изобразительных искусств, рассказали URA.RU в министерстве культуры Прикамья. Таким образом в столице Урала, которая в этом году отмечает 300-летие, продолжится турне галереи.
«Выставка „Спасенные боги. Пермская деревянная скульптура из собрания Пермской художественной галереи“ пройдет в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга с мая по август 2023 года», — сообщили в минкульте. Осенью экспозиция отправится в Москву и Санкт-Петербург.
В министерстве отмечают, что на гастролях находятся экспонаты, которые не входят в основную экспозицию Пермской галереи — это скульптуры из фондов музея. Сейчас выставка находится в Нижнем Новгороде, где представлены 74 предмета коллекции. В других городах их число будет меньше, что связано с особенностями местных площадок.
Пермская коллекция деревянной храмовой скульптуры XVII — начала XX веков — это одна из визитных карточек региона. Она является крупнейшим в мире собранием православной скульптуры и насчитывает около 500 предметов.
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