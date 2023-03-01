На 300-летие Пермь подарит Екатеринбургу богов

В Екатеринбурге откроется выставка деревянной скульптуры Пермской художественной галереи

01 марта 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Деревянная храмовая скульптура — гордость Пермской галереи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Экспозиция, посвященная деревянной храмовой скульптуре Пермского края, из фондов Пермской художественной галереи откроется в Екатеринбурге. С мая по август увидеть пермских деревянных богов можно будет в Музее изобразительных искусств, рассказали URA.RU в министерстве культуры Прикамья. Таким образом в столице Урала, которая в этом году отмечает 300-летие, продолжится турне галереи. «Выставка „Спасенные боги. Пермская деревянная скульптура из собрания Пермской художественной галереи“ пройдет в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга с мая по август 2023 года», — сообщили в минкульте. Осенью экспозиция отправится в Москву и Санкт-Петербург. В министерстве отмечают, что на гастролях находятся экспонаты, которые не входят в основную экспозицию Пермской галереи — это скульптуры из фондов музея. Сейчас выставка находится в Нижнем Новгороде, где представлены 74 предмета коллекции. В других городах их число будет меньше, что связано с особенностями местных площадок. Пермская коллекция деревянной храмовой скульптуры XVII — начала XX веков — это одна из визитных карточек региона. Она является крупнейшим в мире собранием православной скульптуры и насчитывает около 500 предметов.

Экспозиция, посвященная деревянной храмовой скульптуре Пермского края, из фондов Пермской художественной галереи откроется в Екатеринбурге. С мая по август увидеть пермских деревянных богов можно будет в Музее изобразительных искусств, рассказали URA.RU в министерстве культуры Прикамья. Таким образом в столице Урала, которая в этом году отмечает 300-летие, продолжится турне галереи. «Выставка „Спасенные боги. Пермская деревянная скульптура из собрания Пермской художественной галереи“ пройдет в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга с мая по август 2023 года», — сообщили в минкульте. Осенью экспозиция отправится в Москву и Санкт-Петербург. В министерстве отмечают, что на гастролях находятся экспонаты, которые не входят в основную экспозицию Пермской галереи — это скульптуры из фондов музея. Сейчас выставка находится в Нижнем Новгороде, где представлены 74 предмета коллекции. В других городах их число будет меньше, что связано с особенностями местных площадок. Пермская коллекция деревянной храмовой скульптуры XVII — начала XX веков — это одна из визитных карточек региона. Она является крупнейшим в мире собранием православной скульптуры и насчитывает около 500 предметов.