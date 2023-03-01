Песков: мероприятия по случаю очередной годовщины присоединения Крыма будут

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Песков пообещал заранее объявить о готовящихся мероприятиях Фото:

Специальные мероприятия по случаю присоединения Крыма к России будут. Конкретная информация появится позже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В том или ином формате вспоминать дату присоединения Крыма будем. Заранее проинформируем об этом», — заявил Песков.

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Специальные мероприятия по случаю присоединения Крыма к России будут. Конкретная информация появится позже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В том или ином формате вспоминать дату присоединения Крыма будем. Заранее проинформируем об этом», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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