Песков: мероприятия по случаю очередной годовщины присоединения Крыма будут

Песков пообещал заранее объявить о готовящихся мероприятиях
Специальные мероприятия по случаю присоединения Крыма к России будут. Конкретная информация появится позже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В том или ином формате вспоминать дату присоединения Крыма будем. Заранее проинформируем об этом», — заявил Песков.
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