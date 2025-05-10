В центре Челябинска налетчик с пистолетом пытался ограбить павильон

В Челябинске сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в нападении на продуктовый павильон в Центральном районе города. Инцидент произошел вечером 11 мая, когда ворвавшийся в торговую точку мужчина, угрожая пистолетом, требовал у продавца дневную выручку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правоохранительного главка.
«Под угрозой применения предмета, конструктивно схожего с пистолетом, злоумышленник требовал от продавца передать ему дневную выручку. Получив отказ и испугавшись покупателя, зашедшего в помещение киоска, налетчик скрылся. В течение полутора часов подозреваемый был задержан по месту проживания», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Грабителем оказался 39-летний местный житель. Во время обыска у мужчины был изъят пневматический пистолет, использовавшийся при нападении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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