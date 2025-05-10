10 мая 2025

Челябинцам рассказали, чем гасили дроны и Starlink во время празднования 9 Мая

«Техстрой» на 9 Мая передал силовикам в Челябинске системы для борьбы с дронами
© Служба новостей «URA.RU»
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Разработки защитили территорию от атак дронов
Разработки защитили территорию от атак дронов Фото:

Челябинская компания «Техстрой» во время празднования 9 Мая предоставила силовым структурам разработки по перехвату и подавлению радиосигналов. Системы под марками «Дронобой» и «Страж» обеспечивали непрерывную защиту от беспилотников, включая перехват и подавление спутниковых каналов связи, таких как Starlink. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«В течение всего 9 мая эти разработки обеспечивали беспрерывное подавление GPS навигации против дронов самолетного типа», — сообщили URA.RU в компании. В дополнение к системам подавления радиосигналов, на протяжении праздничных мероприятий работал аэроскоп. Он способен обнаружить любой взлетающий БПЛА в радиусе до пяти километров и автоматически передать команду на его нейтрализацию.

Как сообщало URA.RU ранее, компания «Техстрой» анонсировала выпуск нового подавителя сигналов сотовой и wifi-связи. Он может блокировать соединения в радиусе 500 метров. 

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Челябинская компания «Техстрой» во время празднования 9 Мая предоставила силовым структурам разработки по перехвату и подавлению радиосигналов. Системы под марками «Дронобой» и «Страж» обеспечивали непрерывную защиту от беспилотников, включая перехват и подавление спутниковых каналов связи, таких как Starlink. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «В течение всего 9 мая эти разработки обеспечивали беспрерывное подавление GPS навигации против дронов самолетного типа», — сообщили URA.RU в компании. В дополнение к системам подавления радиосигналов, на протяжении праздничных мероприятий работал аэроскоп. Он способен обнаружить любой взлетающий БПЛА в радиусе до пяти километров и автоматически передать команду на его нейтрализацию. Как сообщало URA.RU ранее, компания «Техстрой» анонсировала выпуск нового подавителя сигналов сотовой и wifi-связи. Он может блокировать соединения в радиусе 500 метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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