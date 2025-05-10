Челябинцам рассказали, чем гасили дроны и Starlink во время празднования 9 Мая

Челябинская компания «Техстрой» во время празднования 9 Мая предоставила силовым структурам разработки по перехвату и подавлению радиосигналов. Системы под марками «Дронобой» и «Страж» обеспечивали непрерывную защиту от беспилотников, включая перехват и подавление спутниковых каналов связи, таких как Starlink. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.
«В течение всего 9 мая эти разработки обеспечивали беспрерывное подавление GPS навигации против дронов самолетного типа», — сообщили URA.RU в компании. В дополнение к системам подавления радиосигналов, на протяжении праздничных мероприятий работал аэроскоп. Он способен обнаружить любой взлетающий БПЛА в радиусе до пяти километров и автоматически передать команду на его нейтрализацию.
Как сообщало URA.RU ранее, компания «Техстрой» анонсировала выпуск нового подавителя сигналов сотовой и wifi-связи. Он может блокировать соединения в радиусе 500 метров.
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