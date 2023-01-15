Директору УКС ХМАО удалось решить проблемы, едва не стоившие ему карьеры

Александр Касьянов смог добиться официальной регистрации в качестве руководителя учреждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор управления капитального строительства ХМАО Александр Касьянов смог добиться официальной регистрации в качестве руководителя учреждения. Это произошло, несмотря на наличие дисквалификации из-за налоговых задолженностей, срок действия которой заканчивался в декабре 2023 года. Об этом свидетельствуют данные в сервисе «Сбис-онлайн».

«Касьянов Александр Александрович» — директор с 09.01. 2023 — указано в онлайн-сервисе. До этого в качестве директора учреждения значился прежний директор Эдуард Алексеенко, хотя его трудовой контракт был завершен еще в августе 2022 года. В приемной УКС ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Директор департамента строительства и ЖКХ ХМАО Григорий Невоструев, который курирует работу учреждения, в разговоре с URA.RU подтвердил, что Касьянову удалось завершить все регистрационное действия в качестве руководителя. «Все документы были поданы, в том числе юридически значимые. Регистрация была проведена», — отметил Невоструев.

Тем временем, в пресс-службе прокуратуры ХМАО отметили URA.RU, что проверочные мероприятия в отношении Касьянова еще продолжаются. Проблемы у него возникли из-за наличия долгов перед российским бюджетом, которые он не смог погасить, будучи учредителем компании «Саноил». На основании этой информации, налоговая инспекция ХМАО отказывалась регистрировать Касьянова в качестве руководителя учреждения.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО назначили нового директора окружного управления капитального строительства. Вместо Эдуарда Алексеенко главой всех строек властей ХМАО станет чиновник из Перми Александр Касьянов.