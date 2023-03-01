Пермский курорт «Ключи» обязали договориться со своим экс-двойником

Пермское УФАС через суд обязало ЗАО «Курорт Ключи» продлить договор с конкурентом

02 марта 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд Пермского края встал на сторону УФАС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Краевой Арбитражный суд поддержал Пермское УФАС в споре с ЗАО «Курорт Ключи», в действиях которого ведомство усмотрело признаки нарушения закона о конкуренции. Речь идет о деле по обращению бывшего ЛОК «Ключи», сменившего название на ООО Санаторий «Родничок». Эта организация пожаловалась в УФАС на отказ курорта в продлении договора водоотведения в селе Ключи. По решению суда действие контракта было продлено. «ЗАО „Курорт Ключи“ — единственная организация на территории, оказывающая услуги водоотведения, в том числе заявителю. Владелец сетей решил с 2023 года прекратить отношения с ООО Санаторий „Родничок“ (бывший ЛОК „Ключи“), отказав в продлении договора только этому абоненту. Антимонопольный орган вынес предупреждение о необходимости продлить или заключить новый договор. ООО „Курорт Ключи“ решило оспорить его в суде. Арбитражный суд Пермского края признал предупреждение законным. Договор в итоге продлен на 2023 год», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС добилось победы в судебном споре с курортом-двойником за бренд «Ключи». Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях ООО ЛОК «Ключи» нарушение закона о защите конкуренции и выдало предписание исключить из наименования обозначение «Ключи». Организация сменила название на ООО «Санаторий «Родничок». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Краевой Арбитражный суд поддержал Пермское УФАС в споре с ЗАО «Курорт Ключи», в действиях которого ведомство усмотрело признаки нарушения закона о конкуренции. Речь идет о деле по обращению бывшего ЛОК «Ключи», сменившего название на ООО Санаторий «Родничок». Эта организация пожаловалась в УФАС на отказ курорта в продлении договора водоотведения в селе Ключи. По решению суда действие контракта было продлено. «ЗАО „Курорт Ключи“ — единственная организация на территории, оказывающая услуги водоотведения, в том числе заявителю. Владелец сетей решил с 2023 года прекратить отношения с ООО Санаторий „Родничок“ (бывший ЛОК „Ключи“), отказав в продлении договора только этому абоненту. Антимонопольный орган вынес предупреждение о необходимости продлить или заключить новый договор. ООО „Курорт Ключи“ решило оспорить его в суде. Арбитражный суд Пермского края признал предупреждение законным. Договор в итоге продлен на 2023 год», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС добилось победы в судебном споре с курортом-двойником за бренд «Ключи». Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях ООО ЛОК «Ключи» нарушение закона о защите конкуренции и выдало предписание исключить из наименования обозначение «Ключи». Организация сменила название на ООО «Санаторий «Родничок».