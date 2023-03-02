На концерт Вани Дмитриенко в городе ЯНАО можно попасть за тысячу рублей

Билеты на сольный концерт популярного певца Вани Дмитриенко в Салехарде (ЯНАО) стоят от тысячи рублей. Как рассказал исполнитель в своем telegram-канале, концерт пройдет 10 марта.
«10 марта в 19:00 в культурно-деловом центре Салехарда состоится мой сольный концерт. Билеты можно купить по Пушкинской карте», — рассказал Дмитриенко.
На сайте культурного центра указано, что стоимость билетов варьируется от 1 000 до 3 000 рублей, в зависимости от места. Певец пообещал исполнить не только хиты, но и новый альбом.
Ранее сообщалось, что 16 апреля в Новом Уренгое выступит звезда стендапа на ТНТ Нурлан Сабуров. Стоимость билетов начинается от 3 500 рублей.
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