МВД: почти 400 человек лишились гражданства РФ из-за преступлений

30 апреля 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Иностранные граждане могут лишиться российского паспорта, если совершат преступления по определенным статьям из УК РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Министерство внутренних дел России аннулировало российское гражданство 398 бывших иностранных граждан за совершение преступлений. Это стало возможным благодаря новому закону, расширяющему список преступлений, влекущих за собой лишение гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ. «С начала реализации федерального закона <…> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», — сообщили в пресс-центре ведомства ТАСС. По словам пресс-службы ведомства, аннулировать паспорт РФ могут за совершение преступлений по 64-м статьям УК. Среди этих преступлений: распространение фейков о ВС РФ, дискредитация армии, диверсии, шпионаж и госизмена. Также лишить гражданства могут за преступления против половой неприкосновенности, подделку денег, незаконный оборот наркотиков и оружия, бандитизм и другие серьезные нарушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство внутренних дел России аннулировало российское гражданство 398 бывших иностранных граждан за совершение преступлений. Это стало возможным благодаря новому закону, расширяющему список преступлений, влекущих за собой лишение гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ. «С начала реализации федерального закона <…> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», — сообщили в пресс-центре ведомства ТАСС. По словам пресс-службы ведомства, аннулировать паспорт РФ могут за совершение преступлений по 64-м статьям УК. Среди этих преступлений: распространение фейков о ВС РФ, дискредитация армии, диверсии, шпионаж и госизмена. Также лишить гражданства могут за преступления против половой неприкосновенности, подделку денег, незаконный оборот наркотиков и оружия, бандитизм и другие серьезные нарушения.