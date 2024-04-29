Якушев отчитался об успехах нацпроекта, за которым пристально следит Путин

29 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил, что за 2023 год 77 тысяч многодетных семей получали ежемесячные выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нацпроект «Демография» успешно реализуется в Уральском федеральном округе. Особое внимание уделяется также пожилым людям. Об этом заявил полномочный представитель президента в регионе Владимир Якушев. «Нацпроект „Демография“ охватывает разные сферы жизни, позволяя в комплексе решать приоритетные государственные задачи», — цитирует слова Якушева полпредство. Он отметил, что в регионах УрФО идет системная работа по всем направлениям нацпроекта, включая обмен опытом и внедрение успешных практик. В рамках нацпроекта «Демография» в 2023 году в УрФО были достигнуты значимые результаты: 77 тысяч многодетных семей получали ежемесячные выплаты, более 10 тысяч циклов ЭКО было выполнено за счет ОМС, а доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составила 100% во всех регионах округа. По федеральному проекту «Старшее поколение» после успешной реализации пилотных проектов в Тюменской области и в ЯНАО все регионы УрФО внедрили систему долговременного ухода за гражданами старше трудоспособного возраста и инвалидами. 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», утвердив новые национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. Одним из приоритетных направлений является национальный проект «Демография». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нацпроект «Демография» успешно реализуется в Уральском федеральном округе. Особое внимание уделяется также пожилым людям. Об этом заявил полномочный представитель президента в регионе Владимир Якушев. «Нацпроект „Демография“ охватывает разные сферы жизни, позволяя в комплексе решать приоритетные государственные задачи», — цитирует слова Якушева полпредство. Он отметил, что в регионах УрФО идет системная работа по всем направлениям нацпроекта, включая обмен опытом и внедрение успешных практик. В рамках нацпроекта «Демография» в 2023 году в УрФО были достигнуты значимые результаты: 77 тысяч многодетных семей получали ежемесячные выплаты, более 10 тысяч циклов ЭКО было выполнено за счет ОМС, а доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составила 100% во всех регионах округа. По федеральному проекту «Старшее поколение» после успешной реализации пилотных проектов в Тюменской области и в ЯНАО все регионы УрФО внедрили систему долговременного ухода за гражданами старше трудоспособного возраста и инвалидами. 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», утвердив новые национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. Одним из приоритетных направлений является национальный проект «Демография».