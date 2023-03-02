Губернатор ХМАО раскритиковала мэра Нефтеюганска из-за балков

03 марта 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова требует как можно быстрей снести балки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала главу Нефтеюганска Эльвиру Бугай из-за балков (дом для временного проживания), которые администрация не сумела снести вовремя. Критика прозвучала во время прямой линии главы округа «Обратная связь», которая транслировалась на странице правительства ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». В октябре прошлого года властям Нефтеюганска во время онлайн встречи губернатора округа с жителями города главе муниципалитета Бугай поставили задачу решить вопрос с расселением балков. Но руководство Нефтеюганска не смогло справиться с поставленной задачей. «Формально юридически поручение выполнено. Вы составили предложения для граждан. Теперь самое важное: а пригодилась ли эта работа для людей? Вы когда балки снесете? Считаю, мое поручение не до конца выполнено. Потому что решение, которое принял город, не обеспечивает снос этих строений», — сообщила губернатор. В конце разговора губернатор ХМАО потребовала от главы Нефтеюганска предложить решение, которое бы полностью решало вопрос с балками в городе. «У регионального бюджета нет возможности еще 10 отвлекать ресурсы из бюджета, чтобы эту тему закрыть в Нефтеюганске. 9980 строений снесли, и остается 15-14 которыми мы будем заниматься еще 30 лет. Не годится. Мы должны составить документ, в соответствии с которым таких строений, таких условий проживания в регионе не должно быть. Не откладывая, набрасывайтесь на эту тему и давайте закрывать», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала мэрию Пыть-Яха за уборку снега. Об этом она сообщила в ходе рабочей встречи с главой города Александром Морозовым и депутатами городской думы, эфир которой транслировался на личной странице главы округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала главу Нефтеюганска Эльвиру Бугай из-за балков (дом для временного проживания), которые администрация не сумела снести вовремя. Критика прозвучала во время прямой линии главы округа «Обратная связь», которая транслировалась на странице правительства ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». В октябре прошлого года властям Нефтеюганска во время онлайн встречи губернатора округа с жителями города главе муниципалитета Бугай поставили задачу решить вопрос с расселением балков. Но руководство Нефтеюганска не смогло справиться с поставленной задачей. «Формально юридически поручение выполнено. Вы составили предложения для граждан. Теперь самое важное: а пригодилась ли эта работа для людей? Вы когда балки снесете? Считаю, мое поручение не до конца выполнено. Потому что решение, которое принял город, не обеспечивает снос этих строений», — сообщила губернатор. В конце разговора губернатор ХМАО потребовала от главы Нефтеюганска предложить решение, которое бы полностью решало вопрос с балками в городе. «У регионального бюджета нет возможности еще 10 отвлекать ресурсы из бюджета, чтобы эту тему закрыть в Нефтеюганске. 9980 строений снесли, и остается 15-14 которыми мы будем заниматься еще 30 лет. Не годится. Мы должны составить документ, в соответствии с которым таких строений, таких условий проживания в регионе не должно быть. Не откладывая, набрасывайтесь на эту тему и давайте закрывать», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала мэрию Пыть-Яха за уборку снега. Об этом она сообщила в ходе рабочей встречи с главой города Александром Морозовым и депутатами городской думы, эфир которой транслировался на личной странице главы округа.