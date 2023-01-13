13 января 2023
12 января 2023

Губернатор ХМАО Комарова раскритиковала мэрию за уборку снега

Жители Пыть-Яха жалуются губернатору Комаровой на качество уборки снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Пыть-Яха жалуются Наталье Комаровой на качество уборки снега Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратила внимание администрации Пыть-Яха на качество уборки снега с городских улиц. Об этом она сообщила в ходе рабочей встречи с главой города Александром Морозовым и депутатами городской думы, эфир которой транслировался на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Если брать наибольшее количество обращений [горожан], то это опять расписание общественного транспорта, [а также] качество уборки снега и состояния дорог в зимний период. Мы говорили уже на эту тему», — сказала Наталья Комарова во время эфира.

Ранее URA.RU рассказало, что депутат гордумы Урая Артем Кукушкин обратился с жалобой на мэра города Тимура Закирзянова в следственный комитет. Депутат недоволен, что в микрорайоне 2А не осуществляется уборка снега.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратила внимание администрации Пыть-Яха на качество уборки снега с городских улиц. Об этом она сообщила в ходе рабочей встречи с главой города Александром Морозовым и депутатами городской думы, эфир которой транслировался на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Если брать наибольшее количество обращений [горожан], то это опять расписание общественного транспорта, [а также] качество уборки снега и состояния дорог в зимний период. Мы говорили уже на эту тему», — сказала Наталья Комарова во время эфира. Ранее URA.RU рассказало, что депутат гордумы Урая Артем Кукушкин обратился с жалобой на мэра города Тимура Закирзянова в следственный комитет. Депутат недоволен, что в микрорайоне 2А не осуществляется уборка снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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