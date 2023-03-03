Прокуратура Пермского края пыталась отобрать жилье у семьи вышедшего на пенсию сотрудника

По итогам слушаний суд встал на сторону ответчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Пермского края направила в суд исковое требованием об изъятии служебного жилого помещения и выселения из него семьи экс-прокурора, который вышел на пенсию. Возражая, ответчик выдвинул встречный иск. Материалы дела опубликованы на сайте Лысьвенского горсуда.

«Прокуратура Пермского края обратилась в суд с иском к бывшему прокурору, уволенному в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, и его супруге о признании утратившими право пользования служебным жилым помещением и выселении без предоставления другого жилья. Встречный иск экс-прокурора удовлетворен частично», — указано в документах.

Суд принял во внимание, что бывшего прокурора признали нуждающимся в жилом помещении в 2018 году. И выход на пенсию не снимает с него полученного статуса. Также с прокуратуры Прикамья в пользу ответчика было взыскано 19160 рублей 28 копеек за оплаченные взносы на капремонт жилого помещения.

О том, что в Прикамье прокуратура через суд обязала региональные власти выдать субсидию вывшему узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад, URA.RU писало ранее. Жителю города Чайковский должны предоставить выплату на покупку либо строительство жилья за счет средств федерального бюджета.