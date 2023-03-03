Глава Сургута озвучил сумму ущерба жителей от кибер-мошенников

Глава Сургута Филатов: ущерб жителей от кибер-мошенников с начала года составил более 53 миллионов рублей

Сумма ущерба с начала 2023 года составила более 53 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) с начала 2023 года перевели кибер-мошенникам более 53 миллионов рублей. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем telegram-канале.

«Более 53 миллионов рублей отдали сургутяне телефонным и кибер-мошенникам с начала 2023 года. Десятки горожан взяли миллионные кредиты и перевели деньги преступникам. Два человека продали квартиры. Люди остались без жилья», — говорит в сообщении мэр Сургута.

Филатов принял участие в брифинге совместно с представителями правоохранительных органов. На встрече горожан предупредили, что чаще всего преступники представляются сотрудниками банков, полиции и ФСБ, портала госуслуг. Мэр попросил жителей быть бдительными и не вступать по телефону в диалог с незнакомыми людьми.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Когалыма (ХМАО) перевела мошенникам 950 тысяч рублей, поверив их обещанию о высоком пассивном доходе. Данную сумму потерпевшая взяла в кредит. После случившегося женщина обратилась с заявлением в полицию.