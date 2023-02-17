В ХМАО женщина подарила миллион рублей аферистам, погнавшись за пассивным доходом

Жительница ХМАО потеряла миллион рублей, доверившись аферисту

Жительница Когалыма перевела мошенникам 950 тыс. рублей, польстившись на пассивный доход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Когалыма (ХМАО) перевела мошенникам 950 тысяч рублей, поверив их обещанию о высоком пассивном доходе. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте.

«В дежурную часть ОМВД России по г. Когалыму обратилась 33-летняя местная жительница, она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником инвестиционной компании и предложил получить высокий пассивный доход. Аферист был так убедителен, что потерпевшая поверила его обещаниям, и, взяв кредит на сумму порядка 950 тысяч рублей, перевела на указанный Киви-кошелек», — сообщает пресс-служба ведомства.

На этом мошенник не успокоился и попытался убедить женщину перевести еще денег, так как перевод прошел неправильно. После чего женщина встревожилась и обратилась к юристу, который объяснил, что она стала жертвой обмана.

По совету юриста, жительница Когалыма обратилась в полицию. По факту заявления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее URA.RU рассказало, что жители ХМАО за три предновогодних дня перевели мошенникам порядка 17 миллионов рублей. Мошенники используют различные схемы обмана, об одной из которых рассказала мэр Радужного Наталья Гулина.