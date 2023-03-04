04 марта 2023

Американский журналист высмеял идею Запада по поводу Крыма

Американский журналист Наполитано: идея освободить Крым от России абсурдна
© Служба новостей «URA.RU»
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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, Судак
Идея освободить Крым от России является смешной, заявил Эндрю Наполитано Фото:
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Идея об «освобождении» Крыма от России столь же абсурдна, как планы по освобождению американского штата Техас от США. Об этом заявил американский журналист Эндрю Наполитано на своей странице в Twitter.

«Идея освободить Крым от России очень забавна», — написал Наполитано в своих соцсетях. Также он подчеркнул, что такая идея является абсолютно абсурдной и ее можно сравнить с утопической идеей об освобождении Техаса от США и передаче его Мексике.

Ранее в МИД РФ заявили, что США заинтересованы в ударах по Крыму, ради повышения рейтинга действующих американских властей. Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше сосредоточиться на установлении контроля на Крымом, а уже затем решать вопрос с Донбассом, пишет «Национальная служба новостей».

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Идея об «освобождении» Крыма от России столь же абсурдна, как планы по освобождению американского штата Техас от США. Об этом заявил американский журналист Эндрю Наполитано на своей странице в Twitter. «Идея освободить Крым от России очень забавна», — написал Наполитано в своих соцсетях. Также он подчеркнул, что такая идея является абсолютно абсурдной и ее можно сравнить с утопической идеей об освобождении Техаса от США и передаче его Мексике. Ранее в МИД РФ заявили, что США заинтересованы в ударах по Крыму, ради повышения рейтинга действующих американских властей. Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше сосредоточиться на установлении контроля на Крымом, а уже затем решать вопрос с Донбассом, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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