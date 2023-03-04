Американский журналист высмеял идею Запада по поводу Крыма

Идея об «освобождении» Крыма от России столь же абсурдна, как планы по освобождению американского штата Техас от США. Об этом заявил американский журналист Эндрю Наполитано на своей странице в Twitter.
«Идея освободить Крым от России очень забавна», — написал Наполитано в своих соцсетях. Также он подчеркнул, что такая идея является абсолютно абсурдной и ее можно сравнить с утопической идеей об освобождении Техаса от США и передаче его Мексике.
Ранее в МИД РФ заявили, что США заинтересованы в ударах по Крыму, ради повышения рейтинга действующих американских властей. Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше сосредоточиться на установлении контроля на Крымом, а уже затем решать вопрос с Донбассом, пишет «Национальная служба новостей».
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Идея об «освобождении» Крыма от России столь же абсурдна, как планы по освобождению американского штата Техас от США. Об этом заявил американский журналист Эндрю Наполитано на своей странице в Twitter. «Идея освободить Крым от России очень забавна», — написал Наполитано в своих соцсетях. Также он подчеркнул, что такая идея является абсолютно абсурдной и ее можно сравнить с утопической идеей об освобождении Техаса от США и передаче его Мексике. Ранее в МИД РФ заявили, что США заинтересованы в ударах по Крыму, ради повышения рейтинга действующих американских властей. Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше сосредоточиться на установлении контроля на Крымом, а уже затем решать вопрос с Донбассом, пишет «Национальная служба новостей».