В МИД РФ заявили о заинтересованности США в захвате Крыма

МИД РФ: Вашингтон хочет заработать очки к выборам на «крымской кампании»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, рсзо, Хаймарс, himars, M270, stock
Захват Крыма может набрать политические очки американским политикам, сообщили в МИД России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США разрешили Украине наносить удары по Крыму для того, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей на предстоящих выборах. Об этом сообщили в МИД России, назвав это «крымской кампанией».

«На днях ст. заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму „легитимными целями“ для Украины. Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на „крымской кампании“ к предстоящим выборам», — сообщает МИД России на своем официальном сайте.

В феврале, 26 числа, прошло 9 лет с присоединения Крыма к России. Жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России на референдуме.

После начала спецоперации Украина стала рассматривать военный захват Крыма. В декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может наносить удары по Крыму. Это не входит в запретительный договор, который страны ранее подписывали. 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Крым надежно защищен от атаки ВСУ, передает «Телеканал 360».

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США разрешили Украине наносить удары по Крыму для того, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей на предстоящих выборах. Об этом сообщили в МИД России, назвав это «крымской кампанией». «На днях ст. заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму „легитимными целями“ для Украины. Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на „крымской кампании“ к предстоящим выборам», — сообщает МИД России на своем официальном сайте. В феврале, 26 числа, прошло 9 лет с присоединения Крыма к России. Жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России на референдуме. После начала спецоперации Украина стала рассматривать военный захват Крыма. В декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может наносить удары по Крыму. Это не входит в запретительный договор, который страны ранее подписывали. 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Крым надежно защищен от атаки ВСУ, передает «Телеканал 360».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...