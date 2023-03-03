В МИД РФ заявили о заинтересованности США в захвате Крыма

МИД РФ: Вашингтон хочет заработать очки к выборам на «крымской кампании»

03 марта 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Захват Крыма может набрать политические очки американским политикам, сообщили в МИД России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США разрешили Украине наносить удары по Крыму для того, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей на предстоящих выборах. Об этом сообщили в МИД России, назвав это «крымской кампанией». «На днях ст. заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму „легитимными целями“ для Украины. Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на „крымской кампании“ к предстоящим выборам», — сообщает МИД России на своем официальном сайте . В феврале, 26 числа, прошло 9 лет с присоединения Крыма к России. Жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России на референдуме. После начала спецоперации Украина стала рассматривать военный захват Крыма. В декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может наносить удары по Крыму. Это не входит в запретительный договор, который страны ранее подписывали. 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Крым надежно защищен от атаки ВСУ, передает «Телеканал 360».

США разрешили Украине наносить удары по Крыму для того, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей на предстоящих выборах. Об этом сообщили в МИД России, назвав это «крымской кампанией». «На днях ст. заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму „легитимными целями“ для Украины. Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на „крымской кампании“ к предстоящим выборам», — сообщает МИД России на своем официальном сайте. В феврале, 26 числа, прошло 9 лет с присоединения Крыма к России. Жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России на референдуме. После начала спецоперации Украина стала рассматривать военный захват Крыма. В декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может наносить удары по Крыму. Это не входит в запретительный договор, который страны ранее подписывали. 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Крым надежно защищен от атаки ВСУ, передает «Телеканал 360».