США разрешили Украине наносить удары по Крыму для того, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей на предстоящих выборах. Об этом сообщили в МИД России, назвав это «крымской кампанией».
«На днях ст. заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму „легитимными целями“ для Украины. Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на „крымской кампании“ к предстоящим выборам», — сообщает МИД России на своем официальном
В феврале, 26 числа, прошло 9 лет с присоединения Крыма к России. Жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России на референдуме.
После начала спецоперации Украина стала рассматривать военный захват Крыма. В декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может наносить удары по Крыму. Это не входит в запретительный договор, который страны ранее подписывали. 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Крым надежно защищен от атаки ВСУ, передает «Телеканал 360».
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