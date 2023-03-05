Андрей Кугаевский лучшим отдыхом в выходной считает зимнюю рыбалку
Глава Ямальского района Андрей Кугаевский лучшим отдыхом в выходные считает зимнюю рыбалку. Об этом Кугаевский сообщил в социальных сетях.
«Отдых в выходные — это, конечно же, зимняя рыбалка. А вы любите рыбачить зимой?» — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале.
«Классно», — оставила комментарий Регина. «Здорово», — написала Любовь. «Уха вкусная была?» — поинтересовалась у Кугаевского Анастасия.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский в выходные катался на собачьей упряжке. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин посетили День Оленевода.
Андрей Кугаевский рыбачит
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