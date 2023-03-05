05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Мэр из ЯНАО рассказал о любимом отдыхе. Фото

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский лучшим отдыхом считает рыбалку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, зимняя рыбалка, лунка
Андрей Кугаевский лучшим отдыхом в выходной считает зимнюю рыбалку Фото:

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский лучшим отдыхом в выходные считает зимнюю рыбалку. Об этом Кугаевский сообщил в социальных сетях.

«Отдых в выходные — это, конечно же, зимняя рыбалка. А вы любите рыбачить зимой?» — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале.

«Классно», — оставила комментарий Регина. «Здорово», — написала Любовь. «Уха вкусная была?» — поинтересовалась у Кугаевского Анастасия.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский в выходные катался на собачьей упряжке. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин посетили День Оленевода.

Андрей Кугаевский рыбачит
Фото:

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский лучшим отдыхом в выходные считает зимнюю рыбалку. Об этом Кугаевский сообщил в социальных сетях. «Отдых в выходные — это, конечно же, зимняя рыбалка. А вы любите рыбачить зимой?» — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. «Классно», — оставила комментарий Регина. «Здорово», — написала Любовь. «Уха вкусная была?» — поинтересовалась у Кугаевского Анастасия. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский в выходные катался на собачьей упряжке. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пуровского района Антон Колодин посетили День Оленевода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...