В главном центре Екатеринбурга расскажут о новой форме феминизма

Екатеринбуржцы узнают, как киберфеминизм продвигает идею равенства в сетевом пространстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Соорганизатор Киберфеминистского Интернационала Алла Митрофанова готова познакомить екатеринбуржцев с движением киберфеминизма. Она выступит с лекцией «Киберфеминизм в истории и теории» в Ельцин Центре. Встреча пройдет 10 марта, говорится на сайте учреждения.

«Как движение киберфеминизма появилось в разных странах в начале 1990-х и благодаря Интернету стало международным в рамках исследования кибер- или технокультуры? Киберкультура понимала современность как новую не только технологическую, но и культурную, антропологическую и социальную эпоху», — указано в анонсе мероприятия.

В рамках встречи спикер расскажет, что такое киберфеминизм, почему это направление рассматривает технологии в качестве инструментов для ликвидации понятий пола и гендера и как создавались варианты новой эстетики, теории и философии. Встреча пройдет 10 марта в медиазале в Ельцин Центре. Вход будет свободным, но по предварительной регистрации.

Ранее в Ельцин Центре запустили цикл лекций, посвященный русскому языку, новоязу, орфографии и влиянию исторических событий на лингвистику. Первая лекция пройдет 24 марта и будет посвящена языку во времена Октябрьской революции 1917 года.