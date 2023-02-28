Ельцин Центр запустил цикл лекций про русский язык после закона Путина

В первой лекции расскажут, как русский язык стал «советским» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ельцин Центре стартует цикл лекций, посвященный русскому языку, новоязу, орфографии и влиянию исторических событий на лингвистику. Первая лекция будет посвящена языковому потрясению во времена Октябрьской революции 1917 года и пройдет 24 марта. О старте курса представители центра сообщили после того, как 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости иностранных слов.

«В цикле лекций анализируется воздействие исторических событий (в частности революции, перестройки, изобретения интернета, пандемии) на русский язык и предлагается интерпретация многих языковых изменений в XX и XXI веках», — указано в афише на сайте ЕЦ. Первая лекция «Русский язык и революция» пройдет 24 марта в 19:00 в кинозале Ельцин Центра.

Во время выступления доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз расскажет о том, почему Октябрьская революция 1917 года стала переломным моментом не только для общества, но и для русского языка. «Изменения были настолько масштабными и резкими, что вскоре русский язык стал „советским“, и это проявилось на уровне не только лексики, но и более глубоких механизмов», — говорят организаторы.

В программу о языке будут включены следующие темы: «Русский язык и революция», «Реформа русской графики и орфографии 1917—1918 годов», «Русский язык и перестройка», «Русский язык и интернет», «Русский язык и пандемия» и «Русский язык и новояз». Курс будет длиться до 27 мая.

Ранее Госдума приняла закон, который запрещает использование иностранных слов в государственном русском языке. Исключения составляют лишь те слова, которые не имеют русскоязычных аналогов. Данный закон президент России Владимир Путин подписал 28 февраля. При этом представители литературы отнеслись к новым правилам скептически: писатель Алексей Иванов назвал закон о запрете иностранных слов мракобесием.