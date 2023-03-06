Глава Пентагона заявил о символическом значении Бахмута

Город Бахмут (Артемовск) имеет для обеих сторон конфликта больше символическое значение, чем стратегическое. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.
«Город имеет больше символическое значение, чем стратегическое», — подчеркнул Ллойд Остин. Его слова приводит
Ранее бывший подполковник армии США Даниэль Дэвис говорил о том, что Вооруженные силы Украины испытают болезненные последствия после потери Бахмута. Американский Институт изучения войны (ISW) также подчеркивал преимущество ВС РФ в боях за город.
Бои за город Бахмут проходят в рамках спецоперации, которую РФ начала на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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