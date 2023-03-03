Экс-полковник США заявил о болезненных последствиях для ВСУ после потери Бахмута

04 марта 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Оставшиеся части ВСУ после потери Бахмута не смогут прорвать оборону российской армии, заявил Даниэль Дэвис Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После потери Бахмута (Артемовска), который Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор удерживают ценой больших потерь среди личного состава и вооружения, украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Об этом заявил экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис. «Только время покажет, насколько дорого ВСУ обойдется потеря Бахмута, но что можно сказать точно, так это то, что их наступательная мощь будет слабее, чем она могла бы быть», — передает слова Дэвиса 19FortyFive . Он подчеркнул, что те потери, которые Украина несет в военном плане при долгом удержании Бахмута, обязательно скажутся на их попытках атаковать превосходящие силы российской армии, которая успела подготовить значительные оборонительные рубежи. Ранее поступила информация, что оставшаяся группировка ВСУ в Бахмуте лишена каких-либо путей снабжения. Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин рассказал также, что украинские боевики находятся в сложном положении в боях на севере города, передают «Дни.ру». Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о планах украинского командования вывести некоторую часть военной группировки из Бахмута, сообщает телеканал 360.

После потери Бахмута (Артемовска), который Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор удерживают ценой больших потерь среди личного состава и вооружения, украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Об этом заявил экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис. «Только время покажет, насколько дорого ВСУ обойдется потеря Бахмута, но что можно сказать точно, так это то, что их наступательная мощь будет слабее, чем она могла бы быть», — передает слова Дэвиса 19FortyFive. Он подчеркнул, что те потери, которые Украина несет в военном плане при долгом удержании Бахмута, обязательно скажутся на их попытках атаковать превосходящие силы российской армии, которая успела подготовить значительные оборонительные рубежи. Ранее поступила информация, что оставшаяся группировка ВСУ в Бахмуте лишена каких-либо путей снабжения. Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин рассказал также, что украинские боевики находятся в сложном положении в боях на севере города, передают «Дни.ру». Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о планах украинского командования вывести некоторую часть военной группировки из Бахмута, сообщает телеканал 360.