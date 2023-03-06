Нефтесервисная компания в ХМАО ищет бурового супервайзера на зарплату до 220 тысяч рублей

Супервайзер организует производственный процесс бурения нефтяных и газовых скважин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Новые Технологии-Сервис» ищет опытного супервайзера в ХМАО для организации и контроля процесса бурения скважин. По телефону, размещенному на сайте вакансий hh.ru, агентству сообщили, что будут платить до 220 тысяч рублей за вахту.

«Зарплата от 180 до 220 тысяч рублей на руки за тридцатидневную вахту. Инженер должен иметь высшее образование и опыт работы в бурении от пяти лет», — подчеркнул работодатель.

Компания официально трудоустраивает сотрудников, оплачивает перелет к месту работы. С момента трудоустройства на предприятие специалисту будут начислять северный стаж.

Супервайзер должен хорошо разбираться в строительстве нефтяных и газовых скважин, знать требования безопасности и охраны труда, уметь работать с компьютером. Преимуществом для соискателя будут сертификаты о прохождении дополнительных программ повышения квалификации, дипломы о переподготовке.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «НСХ Азия Дриллинг» набирает в ХМАО электромехаников по обслуживанию буровых. Специалистам будут платить от 240 тысяч рублей за 30 дней вахты.