Челябинца будут судить за заражение своей подруги ВИЧ-инфекцией

07 марта 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

ВИЧ-инфицированного из Златоуста будут судить по части 2 статьи 122 УК РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура Златоуста (Челябинской области) утвердила обвинительное заключение мужчине с ВИЧ-инфекцией, который заразил им жительницу Кусинского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В отношении 29-летнего жителя Златоуста утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ—инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве. Обвиняемого в 2019 году поставили на учет в медучреждение, предупредив об уголовной ответственности за передачу ВИЧ-инфекции. В течении следующего года он неоднократно вступал в незащищенную половую связь и заразил им свою партнершу. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Прокуратура Златоуста (Челябинской области) утвердила обвинительное заключение мужчине с ВИЧ-инфекцией, который заразил им жительницу Кусинского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В отношении 29-летнего жителя Златоуста утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ—инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве. Обвиняемого в 2019 году поставили на учет в медучреждение, предупредив об уголовной ответственности за передачу ВИЧ-инфекции. В течении следующего года он неоднократно вступал в незащищенную половую связь и заразил им свою партнершу. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.