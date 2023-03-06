06 марта 2023

Челябинца будут судить за заражение своей подруги ВИЧ-инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
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ВИЧ-инфицированного из Златоуста будут судить по части 2 статьи 122 УК РФ Фото:

Прокуратура Златоуста (Челябинской области) утвердила обвинительное заключение мужчине с ВИЧ-инфекцией, который заразил им жительницу Кусинского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В отношении 29-летнего жителя Златоуста утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ—инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемого в 2019 году поставили на учет в медучреждение, предупредив об уголовной ответственности за передачу ВИЧ-инфекции. В течении следующего года он неоднократно вступал в незащищенную половую связь и заразил им свою партнершу. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

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Прокуратура Златоуста (Челябинской области) утвердила обвинительное заключение мужчине с ВИЧ-инфекцией, который заразил им жительницу Кусинского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В отношении 29-летнего жителя Златоуста утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ—инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве. Обвиняемого в 2019 году поставили на учет в медучреждение, предупредив об уголовной ответственности за передачу ВИЧ-инфекции. В течении следующего года он неоднократно вступал в незащищенную половую связь и заразил им свою партнершу. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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