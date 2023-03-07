Кировская сеть медцентров «Лайт» планирует открыть мини-клиники в каждом районе Перми

Мини-поликлиники кировской медицинской сети «Лайт» должны появиться в каждом районе города Перми. Об этом рассказал источник, знакомый с планами развития компания.
«Кировская сеть „Лайт“ намерена открыть поликлиники в каждом районе Перми. Отделения будут работать в формате „у дома“ — это небольшие поликлиники в шаговой доступности от жилья», — поясняет источник. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». При этом собеседник издания затруднился назвать точные сроки реализации проекта.
О том, что экс-министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев помогает сети медицинских центров «Лайт» из Кирова развивать филиалы в прикамской столице, URA.RU писало ранее. В ноябре прошлого года стало известно о планах кировской компании открыть второй, более крупный, центр в крае.
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