В Пермском крае из-за аварии с большегрузом частично перекрыта трасса. Фотографии ДТП очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«ДТП около Лобаново», — пишет пермяк, разместивший фотографии. Авария произошла между деревнями Касимово и Грибаново.
По данным сервиса «Яндщекс.Карты», из-за грузовика на проезжей части движение в направлении Перми перекрыто по левой и средней полосе. В пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что уточнят информацию о произошедшем.
Обновлено в 10:38:
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю, в результате случившегося никто не пострадал. Водитель отказался от оформления ДТП.
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