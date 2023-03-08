08 марта 2023
07 марта 2023

Возле Перми из-за ДТП с фурой ограничено движение по трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коркино. Фура въехала в дом , дтп
Большегруз перегородил дорогу Фото:

В Пермском крае из-за аварии с большегрузом частично перекрыта трасса. Фотографии ДТП очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП около Лобаново», — пишет пермяк, разместивший фотографии. Авария произошла между деревнями Касимово и Грибаново.

По данным сервиса «Яндщекс.Карты», из-за грузовика на проезжей части движение в направлении Перми перекрыто по левой и средней полосе. В пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что уточнят информацию о произошедшем.

Обновлено в 10:38:

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю, в результате случившегося никто не пострадал. Водитель отказался от оформления ДТП.

Большегруз перегородил дорогу
Из-за произошедшего скапливается пробка

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В Пермском крае из-за аварии с большегрузом частично перекрыта трасса. Фотографии ДТП очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП около Лобаново», — пишет пермяк, разместивший фотографии. Авария произошла между деревнями Касимово и Грибаново. По данным сервиса «Яндщекс.Карты», из-за грузовика на проезжей части движение в направлении Перми перекрыто по левой и средней полосе. В пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что уточнят информацию о произошедшем. Обновлено в 10:38: Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю, в результате случившегося никто не пострадал. Водитель отказался от оформления ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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