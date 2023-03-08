08 марта 2023

Губернатор ХМАО вылетает в Нижневартовск из-за ЧП со стрелком, удерживающим заложника

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО вылетает в Нижневартовск Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск. Об этом сообщается в telegram-канале югорских властей.

«Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск. Также на борту — главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов», — указано в сообщении властей ХМАО.

Мужчина открыл стрельбу из окна утром 9 марта. К месту приехал спецназ.

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Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск. Об этом сообщается в telegram-канале югорских властей. «Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск. Также на борту — главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов», — указано в сообщении властей ХМАО. Мужчина открыл стрельбу из окна утром 9 марта. К месту приехал спецназ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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