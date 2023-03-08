Губернатор ХМАО вылетает в Нижневартовск из-за ЧП со стрелком, удерживающим заложника

Губернатор ХМАО вылетает в Нижневартовск
Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск. Об этом сообщается в telegram-канале югорских властей.
«Губернатор Югры Наталья Комарова вылетает на место происшествия в Нижневартовск. Также на борту — главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов», — указано в сообщении властей ХМАО.
Мужчина открыл стрельбу из окна утром 9 марта. К месту приехал спецназ.
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