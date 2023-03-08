Юмористы покажут челябинцам свои лучшие номера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинска скупили все билеты на шоу «Уральские пельмени», которое состоится 10 марта. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет. До встречи на концерте!», — говорится в описании мероприятия.

Концерт пройдет 10 марта в 19 часов по местному времени. Площадкой для шоу был выбран Конгресс-холл Центра Международной торговли. Организаторы обещают зрителям замечательный вечер. Юмористы покажут актуальные миниатюры, любимые номера, а также эксклюзив.

Ранее челябинцы выкупили все билеты на стендап Виктории Складчиковой. Мероприятие также пройдет в конгресс-холле на Ленина, 35. Помимо Челябинска билеты на концерт юмористки были раскуплены еще в шести городах РФ.