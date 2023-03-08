08 марта 2023

Челябинцы скупили все билеты на шоу «Уральские пельмени». Скрин

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, команда квн, уральские пельмени
Юмористы покажут челябинцам свои лучшие номера Фото:

Жители Челябинска скупили все билеты на шоу «Уральские пельмени», которое состоится 10 марта. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет. До встречи на концерте!», — говорится в описании мероприятия.

Концерт пройдет 10 марта в 19 часов по местному времени. Площадкой для шоу был выбран Конгресс-холл Центра Международной торговли. Организаторы обещают зрителям замечательный вечер. Юмористы покажут актуальные миниатюры, любимые номера, а также эксклюзив.

Ранее челябинцы выкупили все билеты на стендап Виктории Складчиковой. Мероприятие также пройдет в конгресс-холле на Ленина, 35. Помимо Челябинска билеты на концерт юмористки были раскуплены еще в шести городах РФ.

Билеты были раскуплены за несколько дней до мероприятия

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Жители Челябинска скупили все билеты на шоу «Уральские пельмени», которое состоится 10 марта. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет. До встречи на концерте!», — говорится в описании мероприятия. Концерт пройдет 10 марта в 19 часов по местному времени. Площадкой для шоу был выбран Конгресс-холл Центра Международной торговли. Организаторы обещают зрителям замечательный вечер. Юмористы покажут актуальные миниатюры, любимые номера, а также эксклюзив. Ранее челябинцы выкупили все билеты на стендап Виктории Складчиковой. Мероприятие также пройдет в конгресс-холле на Ленина, 35. Помимо Челябинска билеты на концерт юмористки были раскуплены еще в шести городах РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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