27 февраля 2023

Челябинцы раскупили билеты на стендап бывшей работницы трубного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб
Челябинцы раскупили все билеты на сольный стендап Виктории Складчиковой Фото:

Жители Челябинска раскупили билеты на весенний сольный концерт резидента Stand Up на ТНТ Виктории Складчиковой. Информация о том, что свободных мест на шоу бывшей работницы трубного завода нет, появилась на сайте электронных касс.

«Свободных мест на концерт нет. Девушка родом из маленького городка в Оренбургской области, работавшая в прошлом на трубном заводе. Она покорила зрителей своей простотой и искренностью», — уточнили на сайте Kassy.ru.

Стендап выступление пройдет 9 марта в конгресс-холле «Центра международной торговли». Согласно официальному сайту комика, на 28 февраля билеты полностью раскуплены еще в шести городах страны.

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Жители Челябинска раскупили билеты на весенний сольный концерт резидента Stand Up на ТНТ Виктории Складчиковой. Информация о том, что свободных мест на шоу бывшей работницы трубного завода нет, появилась на сайте электронных касс. «Свободных мест на концерт нет. Девушка родом из маленького городка в Оренбургской области, работавшая в прошлом на трубном заводе. Она покорила зрителей своей простотой и искренностью», — уточнили на сайте Kassy.ru. Стендап выступление пройдет 9 марта в конгресс-холле «Центра международной торговли». Согласно официальному сайту комика, на 28 февраля билеты полностью раскуплены еще в шести городах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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