Челябинцы раскупили билеты на стендап бывшей работницы трубного завода

Жители Челябинска раскупили билеты на весенний сольный концерт резидента Stand Up на ТНТ Виктории Складчиковой. Информация о том, что свободных мест на шоу бывшей работницы трубного завода нет, появилась на сайте электронных касс.
«Свободных мест на концерт нет. Девушка родом из маленького городка в Оренбургской области, работавшая в прошлом на трубном заводе. Она покорила зрителей своей простотой и искренностью», — уточнили на сайте Kassy.ru.
Стендап выступление пройдет 9 марта в конгресс-холле «Центра международной торговли». Согласно официальному сайту комика, на 28 февраля билеты полностью раскуплены еще в шести городах страны.
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