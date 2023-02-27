Челябинцы раскупили билеты на стендап бывшей работницы трубного завода

Челябинцы раскупили все билеты на сольный стендап Виктории Складчиковой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Челябинска раскупили билеты на весенний сольный концерт резидента Stand Up на ТНТ Виктории Складчиковой. Информация о том, что свободных мест на шоу бывшей работницы трубного завода нет, появилась на сайте электронных касс.

«Свободных мест на концерт нет. Девушка родом из маленького городка в Оренбургской области, работавшая в прошлом на трубном заводе. Она покорила зрителей своей простотой и искренностью», — уточнили на сайте Kassy.ru.

Стендап выступление пройдет 9 марта в конгресс-холле «Центра международной торговли». Согласно официальному сайту комика, на 28 февраля билеты полностью раскуплены еще в шести городах страны.