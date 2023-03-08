08 марта 2023
07 марта 2023

Тюменцы не могут заказать такси через сервис «Яндекс Go»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени не работает приложение «Яндекс. Go» Фото:

Жители Тюмени не могут вызвать такси через сервис «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, приложение агрегатора перестало работать во второй половине дня 9 марта.

«Утром приложение работало нормально. Я спокойно вызвал такси и уехал на работу. После обеда собрался ехать по делам, открыл программу „Яндекс. Go“, а она не работает. То есть, ведется поиск свободной машины, но к результату не приводит», — сообщил агентству один из клиентов агрегатора.

Другой житель города также столкнулся с проблемами при вызове такси. «Яндекс. Go не работает. Мелкие сбои были весь день, а после обеда программа полностью перестала выполнять свой функционал. Пришлось ехать на «Автолиге», — сообщил тюменец URA.RU.

В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что стоимость услуг такси агрегатора «Яндекс.Go» в Тюмени резко выросла на фоне плохой погоды. Во время сильного снегопада перевозчики в три раза подняли цены на поездки по городу.

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Жители Тюмени не могут вызвать такси через сервис «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, приложение агрегатора перестало работать во второй половине дня 9 марта. «Утром приложение работало нормально. Я спокойно вызвал такси и уехал на работу. После обеда собрался ехать по делам, открыл программу „Яндекс. Go“, а она не работает. То есть, ведется поиск свободной машины, но к результату не приводит», — сообщил агентству один из клиентов агрегатора. Другой житель города также столкнулся с проблемами при вызове такси. «Яндекс. Go не работает. Мелкие сбои были весь день, а после обеда программа полностью перестала выполнять свой функционал. Пришлось ехать на «Автолиге», — сообщил тюменец URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость услуг такси агрегатора «Яндекс.Go» в Тюмени резко выросла на фоне плохой погоды. Во время сильного снегопада перевозчики в три раза подняли цены на поездки по городу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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