Тюменцы не могут заказать такси через сервис «Яндекс Go»

09 марта 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Тюмени не работает приложение «Яндекс. Go» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени не могут вызвать такси через сервис «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, приложение агрегатора перестало работать во второй половине дня 9 марта. «Утром приложение работало нормально. Я спокойно вызвал такси и уехал на работу. После обеда собрался ехать по делам, открыл программу „Яндекс. Go“, а она не работает. То есть, ведется поиск свободной машины, но к результату не приводит», — сообщил агентству один из клиентов агрегатора. Другой житель города также столкнулся с проблемами при вызове такси. «Яндекс. Go не работает. Мелкие сбои были весь день, а после обеда программа полностью перестала выполнять свой функционал. Пришлось ехать на «Автолиге», — сообщил тюменец URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость услуг такси агрегатора «Яндекс.Go» в Тюмени резко выросла на фоне плохой погоды. Во время сильного снегопада перевозчики в три раза подняли цены на поездки по городу.

Жители Тюмени не могут вызвать такси через сервис «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, приложение агрегатора перестало работать во второй половине дня 9 марта. «Утром приложение работало нормально. Я спокойно вызвал такси и уехал на работу. После обеда собрался ехать по делам, открыл программу „Яндекс. Go“, а она не работает. То есть, ведется поиск свободной машины, но к результату не приводит», — сообщил агентству один из клиентов агрегатора. Другой житель города также столкнулся с проблемами при вызове такси. «Яндекс. Go не работает. Мелкие сбои были весь день, а после обеда программа полностью перестала выполнять свой функционал. Пришлось ехать на «Автолиге», — сообщил тюменец URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость услуг такси агрегатора «Яндекс.Go» в Тюмени резко выросла на фоне плохой погоды. Во время сильного снегопада перевозчики в три раза подняли цены на поездки по городу.