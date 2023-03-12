12 марта 2023
11 марта 2023

Тюменская ЕР готовится к беспрецедентным тратам на выборах

Тюменская «Единая Россия» повысит бюджет на выборы в проблемных округах в гордуму
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, выборы, партия единая россия, праймериз, единая россия, ер, голосование
«Единая Россия» Тюмени готовится к борьбе с оппозицией на одномандатных округах Фото:

В Тюменской «Единой России» готовят повышенные бюджеты на выборы в проблемных округах в гордуму. Цель — не пропустить несогласованных кандидатов от оппозиции. Основная борьба развернется в двух округах, вотчинах ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областной политтусовке.

«Есть два округа, которые фактически закреплены за двумя оппозиционными депутатами, они там довольно активно работают. Один от ЛДПР, другой — от СР. Но, поговаривают, что в этом созыве их быть уже не должно, а баллотироваться они намерены, и, скорее всего, по своим закрепленным округам. ЕР предстоит провести там сильные кампании», — сообщил собеседник агентства.

Агентство направило запрос в реготделение партии. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство сообщало предвыборных рисках ЕР на предстоящих осенних выборах. Эксперты предсказали единороссам минимальные сложности в Тюменской области.

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В Тюменской «Единой России» готовят повышенные бюджеты на выборы в проблемных округах в гордуму. Цель — не пропустить несогласованных кандидатов от оппозиции. Основная борьба развернется в двух округах, вотчинах ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областной политтусовке. «Есть два округа, которые фактически закреплены за двумя оппозиционными депутатами, они там довольно активно работают. Один от ЛДПР, другой — от СР. Но, поговаривают, что в этом созыве их быть уже не должно, а баллотироваться они намерены, и, скорее всего, по своим закрепленным округам. ЕР предстоит провести там сильные кампании», — сообщил собеседник агентства. Агентство направило запрос в реготделение партии. Ответ на него ожидается. Ранее агентство сообщало предвыборных рисках ЕР на предстоящих осенних выборах. Эксперты предсказали единороссам минимальные сложности в Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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