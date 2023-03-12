Тюменская ЕР готовится к беспрецедентным тратам на выборах

Тюменская «Единая Россия» повысит бюджет на выборы в проблемных округах в гордуму

13 марта 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» Тюмени готовится к борьбе с оппозицией на одномандатных округах Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской «Единой России» готовят повышенные бюджеты на выборы в проблемных округах в гордуму. Цель — не пропустить несогласованных кандидатов от оппозиции. Основная борьба развернется в двух округах, вотчинах ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областной политтусовке. «Есть два округа, которые фактически закреплены за двумя оппозиционными депутатами, они там довольно активно работают. Один от ЛДПР, другой — от СР. Но, поговаривают, что в этом созыве их быть уже не должно, а баллотироваться они намерены, и, скорее всего, по своим закрепленным округам. ЕР предстоит провести там сильные кампании», — сообщил собеседник агентства. Агентство направило запрос в реготделение партии. Ответ на него ожидается. Ранее агентство сообщало предвыборных рисках ЕР на предстоящих осенних выборах. Эксперты предсказали единороссам минимальные сложности в Тюменской области.

В Тюменской «Единой России» готовят повышенные бюджеты на выборы в проблемных округах в гордуму. Цель — не пропустить несогласованных кандидатов от оппозиции. Основная борьба развернется в двух округах, вотчинах ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областной политтусовке. «Есть два округа, которые фактически закреплены за двумя оппозиционными депутатами, они там довольно активно работают. Один от ЛДПР, другой — от СР. Но, поговаривают, что в этом созыве их быть уже не должно, а баллотироваться они намерены, и, скорее всего, по своим закрепленным округам. ЕР предстоит провести там сильные кампании», — сообщил собеседник агентства. Агентство направило запрос в реготделение партии. Ответ на него ожидается. Ранее агентство сообщало предвыборных рисках ЕР на предстоящих осенних выборах. Эксперты предсказали единороссам минимальные сложности в Тюменской области.