В Тюмени оценили предвыборные риски для ЕР

«Единая Россия» испытает наименьшие риски на выборах в гордуму Тюмени

06 февраля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Тюмень вошла в топ городов с наименьшими рисками на выборах для ЕР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские единороссы испытают минимальные риски на выборах в городскую думу 2023 года. Об этом сообщил политический telegram-канал «Незыгарь». «Минимальные или ограниченные электоральные риски для „Единой России“ будут связаны с выборами гордумы Белгорода, Тюмени, Кызыла, Рязани, Майкопа. Но в ряде этих регионов не исключено появление локальных зон протестной активности, что потребует от партии навыков оперативного выявления таких точек напряженности, эффективного диалога с инициативными группами, быстрой подготовки профильных законопроектов», — сказано в публикации. По итогам муниципальных выборов 2022 года «Единая Россия» получила 95% мандатов. Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов оценил итоги голосования как результат доверия партии.

Тюменские единороссы испытают минимальные риски на выборах в городскую думу 2023 года. Об этом сообщил политический telegram-канал «Незыгарь». «Минимальные или ограниченные электоральные риски для „Единой России“ будут связаны с выборами гордумы Белгорода, Тюмени, Кызыла, Рязани, Майкопа. Но в ряде этих регионов не исключено появление локальных зон протестной активности, что потребует от партии навыков оперативного выявления таких точек напряженности, эффективного диалога с инициативными группами, быстрой подготовки профильных законопроектов», — сказано в публикации. По итогам муниципальных выборов 2022 года «Единая Россия» получила 95% мандатов. Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов оценил итоги голосования как результат доверия партии.