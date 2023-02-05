05 февраля 2023
04 февраля 2023

В Тюмени оценили предвыборные риски для ЕР

«Единая Россия» испытает наименьшие риски на выборах в гордуму Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, фракция единая россия
Тюмень вошла в топ городов с наименьшими рисками на выборах для ЕР Фото:

Тюменские единороссы испытают минимальные риски на выборах в городскую думу 2023 года. Об этом сообщил политический telegram-канал «Незыгарь».

«Минимальные или ограниченные электоральные риски для „Единой России“ будут связаны с выборами гордумы Белгорода, Тюмени, Кызыла, Рязани, Майкопа. Но в ряде этих регионов не исключено появление локальных зон протестной активности, что потребует от партии навыков оперативного выявления таких точек напряженности, эффективного диалога с инициативными группами, быстрой подготовки профильных законопроектов», — сказано в публикации.

По итогам муниципальных выборов 2022 года «Единая Россия» получила 95% мандатов. Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов оценил итоги голосования как результат доверия партии.

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Тюменские единороссы испытают минимальные риски на выборах в городскую думу 2023 года. Об этом сообщил политический telegram-канал «Незыгарь». «Минимальные или ограниченные электоральные риски для „Единой России“ будут связаны с выборами гордумы Белгорода, Тюмени, Кызыла, Рязани, Майкопа. Но в ряде этих регионов не исключено появление локальных зон протестной активности, что потребует от партии навыков оперативного выявления таких точек напряженности, эффективного диалога с инициативными группами, быстрой подготовки профильных законопроектов», — сказано в публикации. По итогам муниципальных выборов 2022 года «Единая Россия» получила 95% мандатов. Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов оценил итоги голосования как результат доверия партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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