В Тюмени оценили предвыборные риски для ЕР

Тюменские единороссы испытают минимальные риски на выборах в городскую думу 2023 года. Об этом сообщил политический telegram-канал «Незыгарь».
«Минимальные или ограниченные электоральные риски для „Единой России“ будут связаны с выборами гордумы Белгорода, Тюмени, Кызыла, Рязани, Майкопа. Но в ряде этих регионов не исключено появление локальных зон протестной активности, что потребует от партии навыков оперативного выявления таких точек напряженности, эффективного диалога с инициативными группами, быстрой подготовки профильных законопроектов», — сказано в публикации.
По итогам муниципальных выборов 2022 года «Единая Россия» получила 95% мандатов. Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов оценил итоги голосования как результат доверия партии.
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