09 марта 2023

В Челябинской области в выходные водителей ждут гололед и мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, снегопад, транспорт, зима, автомобиль, автотранспорт, дорога
Из-за погоды водителей попросили быть внимательными на дорогах Фото:

На дорогах Челябинской области в выходные водителей ждут гололед, мокрый снег и дождь. Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, сложная дорожная ситуация сохранится в пяти районах области.

«В регионе 10 и 11 марта прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Сложная дорожная ситуация сохраняется в пяти южных районах Челябинской области: Троицком, Карталинском, Брединском, Нагайбакском и Кизильском», — отметили в дорожном ведомстве.

На дорогах области продолжается низовая метель и сильный ветер. Его усиление составит с 5-10 до 15 метров в секунду. Местами прогнозируют сильный гололед.

Чтобы обеспечить проезд транспорта, накануне, 9 марта, в проблемных районах работали 189 единиц техники. Ночью на дороги вывели 70 единиц. О состоянии дорог позвонившим сообщают диспетчеры миндортранса.

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На дорогах Челябинской области в выходные водителей ждут гололед, мокрый снег и дождь. Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, сложная дорожная ситуация сохранится в пяти районах области. «В регионе 10 и 11 марта прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Сложная дорожная ситуация сохраняется в пяти южных районах Челябинской области: Троицком, Карталинском, Брединском, Нагайбакском и Кизильском», — отметили в дорожном ведомстве. На дорогах области продолжается низовая метель и сильный ветер. Его усиление составит с 5-10 до 15 метров в секунду. Местами прогнозируют сильный гололед. Чтобы обеспечить проезд транспорта, накануне, 9 марта, в проблемных районах работали 189 единиц техники. Ночью на дороги вывели 70 единиц. О состоянии дорог позвонившим сообщают диспетчеры миндортранса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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