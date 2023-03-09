В Челябинской области в выходные водителей ждут гололед и мокрый снег

10 марта 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Из-за погоды водителей попросили быть внимательными на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На дорогах Челябинской области в выходные водителей ждут гололед, мокрый снег и дождь. Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, сложная дорожная ситуация сохранится в пяти районах области. «В регионе 10 и 11 марта прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Сложная дорожная ситуация сохраняется в пяти южных районах Челябинской области: Троицком, Карталинском, Брединском, Нагайбакском и Кизильском», — отметили в дорожном ведомстве. На дорогах области продолжается низовая метель и сильный ветер. Его усиление составит с 5-10 до 15 метров в секунду. Местами прогнозируют сильный гололед. Чтобы обеспечить проезд транспорта, накануне, 9 марта, в проблемных районах работали 189 единиц техники. Ночью на дороги вывели 70 единиц. О состоянии дорог позвонившим сообщают диспетчеры миндортранса.

На дорогах Челябинской области в выходные водителей ждут гололед, мокрый снег и дождь. Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, сложная дорожная ситуация сохранится в пяти районах области. «В регионе 10 и 11 марта прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Сложная дорожная ситуация сохраняется в пяти южных районах Челябинской области: Троицком, Карталинском, Брединском, Нагайбакском и Кизильском», — отметили в дорожном ведомстве. На дорогах области продолжается низовая метель и сильный ветер. Его усиление составит с 5-10 до 15 метров в секунду. Местами прогнозируют сильный гололед. Чтобы обеспечить проезд транспорта, накануне, 9 марта, в проблемных районах работали 189 единиц техники. Ночью на дороги вывели 70 единиц. О состоянии дорог позвонившим сообщают диспетчеры миндортранса.