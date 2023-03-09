09 марта 2023

«Пермэнергосбыт» возместит ущерб за сгоревшие по его вине квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме. Курган, пожар, пепелище, последствия, пожар в частном доме, выгоревшая комната
К пожару привело короткое замыкание из-за обрыва электропроводов (архивное фото) Фото:

Жители города Чусовой Пермского края получат компенсации за пожар, произошедший в их квартирах по вине ПАО «Пермэнергосбыт». Жилые помещения выгорели в феврале 2022 года из-за короткого замыкания, к которому привел сход снега на электропровода. Это установила экспертиза, сообщается на сайте Пермского краевого суда. Собственники квартир обратились к энергосбытовой компании за компенсацией, но та ответила отказом. Тогда чусовляне решили взыскать ущерб через суд.

«Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответственность по возмещению ущерба следует возложить на энергосбытовую компанию, отказав в иске к остальным ответчикам […]. Доводы представителя ПАО „Пермэнергосбыт“ о том, что сход снега с крыши, повлекший обрыв проводов, является форс-мажором, суд счел несостоятельными», — говорится на сайте суда. Энергосбытовая компания пыталась обжаловать решение нижестоящей инстанции, однако краевой суд оставил его без изменения.

Четверо истцов получат компенсацию в размере 2,8 млн рублей. В эту сумму вошли причиненный собственникам материальный ущерб и моральный вред, а также штрафы, предусмотренные законом «О защите прав потребителей».

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Жители города Чусовой Пермского края получат компенсации за пожар, произошедший в их квартирах по вине ПАО «Пермэнергосбыт». Жилые помещения выгорели в феврале 2022 года из-за короткого замыкания, к которому привел сход снега на электропровода. Это установила экспертиза, сообщается на сайте Пермского краевого суда. Собственники квартир обратились к энергосбытовой компании за компенсацией, но та ответила отказом. Тогда чусовляне решили взыскать ущерб через суд. «Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответственность по возмещению ущерба следует возложить на энергосбытовую компанию, отказав в иске к остальным ответчикам […]. Доводы представителя ПАО „Пермэнергосбыт“ о том, что сход снега с крыши, повлекший обрыв проводов, является форс-мажором, суд счел несостоятельными», — говорится на сайте суда. Энергосбытовая компания пыталась обжаловать решение нижестоящей инстанции, однако краевой суд оставил его без изменения. Четверо истцов получат компенсацию в размере 2,8 млн рублей. В эту сумму вошли причиненный собственникам материальный ущерб и моральный вред, а также штрафы, предусмотренные законом «О защите прав потребителей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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