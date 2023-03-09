«Пермэнергосбыт» возместит ущерб за сгоревшие по его вине квартиры

10 марта 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

К пожару привело короткое замыкание из-за обрыва электропроводов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители города Чусовой Пермского края получат компенсации за пожар, произошедший в их квартирах по вине ПАО «Пермэнергосбыт». Жилые помещения выгорели в феврале 2022 года из-за короткого замыкания, к которому привел сход снега на электропровода. Это установила экспертиза, сообщается на сайте Пермского краевого суда. Собственники квартир обратились к энергосбытовой компании за компенсацией, но та ответила отказом. Тогда чусовляне решили взыскать ущерб через суд. «Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответственность по возмещению ущерба следует возложить на энергосбытовую компанию, отказав в иске к остальным ответчикам […]. Доводы представителя ПАО „Пермэнергосбыт“ о том, что сход снега с крыши, повлекший обрыв проводов, является форс-мажором, суд счел несостоятельными», — говорится на сайте суда. Энергосбытовая компания пыталась обжаловать решение нижестоящей инстанции, однако краевой суд оставил его без изменения. Четверо истцов получат компенсацию в размере 2,8 млн рублей. В эту сумму вошли причиненный собственникам материальный ущерб и моральный вред, а также штрафы, предусмотренные законом «О защите прав потребителей».

Жители города Чусовой Пермского края получат компенсации за пожар, произошедший в их квартирах по вине ПАО «Пермэнергосбыт». Жилые помещения выгорели в феврале 2022 года из-за короткого замыкания, к которому привел сход снега на электропровода. Это установила экспертиза, сообщается на сайте Пермского краевого суда. Собственники квартир обратились к энергосбытовой компании за компенсацией, но та ответила отказом. Тогда чусовляне решили взыскать ущерб через суд. «Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответственность по возмещению ущерба следует возложить на энергосбытовую компанию, отказав в иске к остальным ответчикам […]. Доводы представителя ПАО „Пермэнергосбыт“ о том, что сход снега с крыши, повлекший обрыв проводов, является форс-мажором, суд счел несостоятельными», — говорится на сайте суда. Энергосбытовая компания пыталась обжаловать решение нижестоящей инстанции, однако краевой суд оставил его без изменения. Четверо истцов получат компенсацию в размере 2,8 млн рублей. В эту сумму вошли причиненный собственникам материальный ущерб и моральный вред, а также штрафы, предусмотренные законом «О защите прав потребителей».