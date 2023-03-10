Именитый психолог научит екатеринбуржцев радоваться жизни

В Екатеринбург приедет психолог Михаил Лабковский с лекцией о счастье

Лабковский считается одним из самых популярных психологов по версии Forbes Фото: Дарья Попова © URA.RU

Самый узнаваемый психолог России Михаил Лабковский, который зарабатывает 130 млн рублей в год на лекциях о счастье, приедет в Екатеринбург, чтобы проконсультировать горожан. Об этом сообщает площадка МТС Live Холл, где и пройдет мероприятие. Лабковский ранее страдал синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), но смог побороть его.

«Психолог, писатель и ведущий Михаил Лабковский расскажет, как добиться счастья и изменить свою жизнь к лучшему. Приходите на консультацию, если вы: давно не чувствовали себя счастливым, не знаете, что может вас осчастливить и знаете, что вам нужно для счастья, но никак не можете это получить», — говорится в анонсе.

Психолог проведет публичную консультацию «Большой разговор о счастье» 14 апреля. Чтобы узнать, как радоваться жизни, необходимо купить билет стоимостью от 1500 до 5000 рублей.

Ранее стало известно, что звезда балета украинского происхождения Сергей Полунин представит екатеринбуржцам свое шоу «Распутин». Выступление танцовщика пройдет 7 апреля в ККТ «Космос».