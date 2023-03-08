В Екатеринбург едет украинский артист с тату Путина на груди

Танцовщик Сергей Полунин привезет балет «Распутин» в Екатеринбург

09 марта 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Полунин получил российский паспорт в 2018 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Звезда балета украинского происхождения Сергей Полунин представит екатеринбуржцам свое шоу «Распутин», в котором вместе с командой расскажет историю неоднозначного исторического персонажа — друга семьи российского императора Николая II, старца и целителя Григория Распутина. Об этом сообщается на сайте ККТ «Космос», где и будет показан балет. «7 апреля в ККТ „Космос“ состоится выступление звезды мирового балета Сергея Полунина с балетом „Распутин“», — говорится в анонсе мероприятия. Сейчас цена билетов варьируется от 2000 до 8000 рублей. Сам Полунин утверждает, что балет «Распутин», в первую очередь, будет затрагивать историю человеческих отношений. «Все его герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями», — пояснил Полунин. Роль императрицы Александры Федоровны исполнит Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, сам Полунин сыграет Распутина. Все костюмы для шоу подготовила известный скандальный модельер Ульяна Сергеенко. Ранее Полунин стал обсуждаем в СМИ из-за набитой им тату с портретом президента России Владимира Путина. Танцовщик пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». В 2018 году, получив гражданство РФ, Полунин заявлял, что готов поддержать российского лидера, «который не продал свою страну». На Украине Полунина затравили за признание в любви к Путину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Звезда балета украинского происхождения Сергей Полунин представит екатеринбуржцам свое шоу «Распутин», в котором вместе с командой расскажет историю неоднозначного исторического персонажа — друга семьи российского императора Николая II, старца и целителя Григория Распутина. Об этом сообщается на сайте ККТ «Космос», где и будет показан балет. «7 апреля в ККТ „Космос“ состоится выступление звезды мирового балета Сергея Полунина с балетом „Распутин“», — говорится в анонсе мероприятия. Сейчас цена билетов варьируется от 2000 до 8000 рублей. Сам Полунин утверждает, что балет «Распутин», в первую очередь, будет затрагивать историю человеческих отношений. «Все его герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями», — пояснил Полунин. Роль императрицы Александры Федоровны исполнит Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, сам Полунин сыграет Распутина. Все костюмы для шоу подготовила известный скандальный модельер Ульяна Сергеенко. Ранее Полунин стал обсуждаем в СМИ из-за набитой им тату с портретом президента России Владимира Путина. Танцовщик пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». В 2018 году, получив гражданство РФ, Полунин заявлял, что готов поддержать российского лидера, «который не продал свою страну». На Украине Полунина затравили за признание в любви к Путину.