10 марта 2023

В Екатеринбурге скончался декан УГЛТУ. Фото

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
О дате и времени прощания с деканом в вузе сообщат дополнительно Фото:

В Екатеринбурге скончался декан Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Андрей Добрачев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Не стало Андрея Андреевича Добрачева. Он был ветеран УГЛТУ, профессор, один из деканов лесоинженерного факультета», — сообщили в пресс-службе УГЛТУ.

Дата и время прощания с деканом на данный момент неизвестна, в вузе пообещали сообщить об этом позднее. «Руководство университета, коллектив вуза, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Андреевича», — добавили в пресс-службе УГЛТУ.

Фото:

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В Екатеринбурге скончался декан Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Андрей Добрачев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Не стало Андрея Андреевича Добрачева. Он был ветеран УГЛТУ, профессор, один из деканов лесоинженерного факультета», — сообщили в пресс-службе УГЛТУ. Дата и время прощания с деканом на данный момент неизвестна, в вузе пообещали сообщить об этом позднее. «Руководство университета, коллектив вуза, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Андреевича», — добавили в пресс-службе УГЛТУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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