О дате и времени прощания с деканом в вузе сообщат дополнительно
В Екатеринбурге скончался декан Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Андрей Добрачев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Не стало Андрея Андреевича Добрачева. Он был ветеран УГЛТУ, профессор, один из деканов лесоинженерного факультета», — сообщили в пресс-службе УГЛТУ.
Дата и время прощания с деканом на данный момент неизвестна, в вузе пообещали сообщить об этом позднее. «Руководство университета, коллектив вуза, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Андреевича», — добавили в пресс-службе УГЛТУ.
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