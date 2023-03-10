В Екатеринбурге скончался декан УГЛТУ. Фото

11 марта 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

О дате и времени прощания с деканом в вузе сообщат дополнительно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге скончался декан Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Андрей Добрачев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Не стало Андрея Андреевича Добрачева. Он был ветеран УГЛТУ, профессор, один из деканов лесоинженерного факультета», — сообщили в пресс-службе УГЛТУ. Дата и время прощания с деканом на данный момент неизвестна, в вузе пообещали сообщить об этом позднее. «Руководство университета, коллектив вуза, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Андреевича», — добавили в пресс-службе УГЛТУ. Фото: telegram-канал «УГЛТУ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ)»

В Екатеринбурге скончался декан Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Андрей Добрачев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Не стало Андрея Андреевича Добрачева. Он был ветеран УГЛТУ, профессор, один из деканов лесоинженерного факультета», — сообщили в пресс-службе УГЛТУ. Дата и время прощания с деканом на данный момент неизвестна, в вузе пообещали сообщить об этом позднее. «Руководство университета, коллектив вуза, выпускники выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Андреевича», — добавили в пресс-службе УГЛТУ.