Пропавшую челябинскую студентку нашли живой в городском бору

11 марта 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Девушку нашли в лесу рядом с улицей Худякова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 17-летняя студентка ушла на учебу, после чего пропала. Через сутки ее нашли в городском бору. Девушка получила переохлаждение, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В поисковой операции было задействовано порядка 150 человек, которые вели поиски как в составе пеших патрулей, так и на снегоходах. Вечером девушка была найдена волонтерами в лесу, недалеко от улицы Худякова. У нее имеются признаки переохлаждения, она передана медикам», — рассказали в ведомстве. По информации полиции, студентка утром 10 марта ушла из дома по улице Днепропетровской на учебу в техникум на улице Ворошилова. На занятиях девушка не появилась и домой не пришла. Днем 11 марта студентка позвонила родителям и сообщила, что находится в каком-то лесу. На ее поиски выдвинулись волонтеры, сотрудники МЧС и полиции. Каким образом девушка оказалась в лесу, в полиции не уточнили.

В Челябинске 17-летняя студентка ушла на учебу, после чего пропала. Через сутки ее нашли в городском бору. Девушка получила переохлаждение, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В поисковой операции было задействовано порядка 150 человек, которые вели поиски как в составе пеших патрулей, так и на снегоходах. Вечером девушка была найдена волонтерами в лесу, недалеко от улицы Худякова. У нее имеются признаки переохлаждения, она передана медикам», — рассказали в ведомстве. По информации полиции, студентка утром 10 марта ушла из дома по улице Днепропетровской на учебу в техникум на улице Ворошилова. На занятиях девушка не появилась и домой не пришла. Днем 11 марта студентка позвонила родителям и сообщила, что находится в каком-то лесу. На ее поиски выдвинулись волонтеры, сотрудники МЧС и полиции. Каким образом девушка оказалась в лесу, в полиции не уточнили.