Застройщик отказывался выдавать квартиру пермячке

Суд обязал застройщика выдать квартиру истцу в жилом доме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми заключила договор с застройщиком на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, в условиях которого было указано, что она получит квартиру после того, как жилой комплекс будет введен в эксплуатацию. Позже застройщик отказался выдавать квартиру, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Истец указала, что заключила договор уступки прав требования, в соответствии с чем является участником в долевом строительстве жилого дома. Одним из условий договора является передача квартиры от ответчика истцу, чего не было сделано. Просит, чтобы в срок не позднее семи дней ответчик передал квартиру по акту приема-передачи, а также взыскания судебной неустойки за каждый день просрочки», — говорится в документе.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отказать истцу в иске. Он объясняет это тем, что не получил оплату и поэтому считает договор недействительным. При этом, ответчик поставил подпись в договоре, указав, что денежные средства были получены полностью. Суд решил удовлетворить исковые требования и обязать застройщика в течение семи дней передать квартиру истцу, а также взыскать судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения решения суда.